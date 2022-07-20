21 августа в Черемхово состоится Черемуховый фестиваль

21 августа в Черемхово состоится четвертый Черемуховый фестиваль. Празднование пройдет в парке по адресу: улица Ленина, 30. Начало в 13:00.

Как сообщили организаторы журналисту IRK.ru, на фестивале будут фотоконкурс «Черемуховый город», конкурс рукодельниц «Черемуховое настроение», конкурс кулинарного мастерства «Черёмуховое ассорти». А также выставки, ярмарки, мастер-классы и праздничный концерт.

Заявки на участие в фестивале принимаются в МБУК «Музей истории города Черемхово». По всем вопросам обращаться по телефону: 8-908-65-32-132 или на электронную почту gorbunova.65@inbox.ru

Впервые фестиваль прошел в 2019 году. Тогда испекли метровый пирог.