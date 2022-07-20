21Shares запустила ETP на биткоин и Ethereum с пороговыми значениями рисков
Провайдер криптовалютных ETP 21Shares сообщил о листинге на швейцарской фондовой бирже продуктов на базе биткоина и Ethereum. Их особенностью стал встроенный лимит целевой волатильности в 40%.
Today we're launching two new products in our #Crypto Winter Suite, listed on @sixgroup:— 21Shares (@21Shares) July 20, 2022
- @21Shares S&P Risk Controlled Bitcoin Index ETP $SPBTC
- @21Shares S&P Risk Controlled Ethereum Index ETP $SPETH
Learn more: https://t.co/bCLxhpEYo1
#BTC #ETH #Bitcoin #Ethereum pic.twitter.com/T9AQPfu6vf
Параметр достигается за счет динамической перебалансировки на ежедневной основе. В условиях роста волатильности возрастает доля наличных в долларах США с ее сокращением по мере возврата к более спокойному течению торгов криптоактивами.
Инструменты 21Shares S&P Risk Controlled Bitcoin Index ETP и 21Shares S&P Risk Controlled Ethereum Index ETP под тикерами SPBTC и SPETH фактически реплицируют соответствующие индексы от Standard & Poor’s.
В беседе с Cointelegraph директор по ETP 21Shares Артур Краузе напомнил, что историческая волатильность акций компаний с высокой капитализацией на Уолл-стрит составляет 20%, тогда как для биткоина и Ethereum — 70% и 80% соответственно.
«Частичный переход в наличные с нулевой волатильностью и обратно в ETP позволил ограничить их риск», — пояснил он.
Total expense ratio инструментов составит 2,5%.
SPBTC и SPETH станут развитием линейки «криптозимних» ETP, которую 21Shares анонсировал в конце июня.
Напомним, в мае 21Shares и управляющий активами ARK Invest подали в SEC новую совместную заявку на запуск биржевого фонда на базе первой криптовалюты.
Регулятор до сих пор не одобрил ни одной заявки на запуск спотового биткоин-ETF.
Ранее аналитики Grayscale допустили завершение криптозимы к концу марта 2023 года.
Позднее специалисты Glassnode подсчитали, что биткоин находится в зоне формирования среднесрочного дна в течение 35 дней. В прошлом этот период в среднем составлял 197 дней.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.