21Shares запустила ETP на биткоин и Ethereum с пороговыми значениями рисков

Провайдер криптовалютных ETP 21Shares сообщил о листинге на швейцарской фондовой бирже продуктов на базе биткоина и Ethereum. Их особенностью стал встроенный лимит целевой волатильности в 40%.

Параметр достигается за счет динамической перебалансировки на ежедневной основе. В условиях роста волатильности возрастает доля наличных в долларах США с ее сокращением по мере возврата к более спокойному течению торгов криптоактивами.

Инструменты 21Shares S&P Risk Controlled Bitcoin Index ETP и 21Shares S&P Risk Controlled Ethereum Index ETP под тикерами SPBTC и SPETH фактически реплицируют соответствующие индексы от Standard & Poor’s.

В беседе с Cointelegraph директор по ETP 21Shares Артур Краузе напомнил, что историческая волатильность акций компаний с высокой капитализацией на Уолл-стрит составляет 20%, тогда как для биткоина и Ethereum — 70% и 80% соответственно.

«Частичный переход в наличные с нулевой волатильностью и обратно в ETP позволил ограничить их риск», — пояснил он.

Total expense ratio инструментов составит 2,5%.

SPBTC и SPETH станут развитием линейки «криптозимних» ETP, которую 21Shares анонсировал в конце июня.

Напомним, в мае 21Shares и управляющий активами ARK Invest подали в SEC новую совместную заявку на запуск биржевого фонда на базе первой криптовалюты.

Регулятор до сих пор не одобрил ни одной заявки на запуск спотового биткоин-ETF.

Ранее аналитики Grayscale допустили завершение криптозимы к концу марта 2023 года.

Позднее специалисты Glassnode подсчитали, что биткоин находится в зоне формирования среднесрочного дна в течение 35 дней. В прошлом этот период в среднем составлял 197 дней.

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