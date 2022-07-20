3AC задолжал около $27 млн проекту Moonbeam из экосистемы Polkadot
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3AC задолжал около $27 млн проекту Moonbeam из экосистемы Polkadot

3AC задолжал около $27 млн проекту Moonbeam из экосистемы Polkadot


Хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) задолжал стоящей за развитием проекта Moonbeam организации $17 млн в стейблкоинах и около $10 млн в виде токенов, выпущенных на блокчейн-платформе. Об этом свидетельствуют раскрытые судебные документы.


«Мы повторяем наше требование о немедленном погашении двух оставшихся займов ($7 млн в UDSC и $10 млн в USDT) и начисленных процентов в соответствии с условиями основного договора кредитования в цифровой валюте», — написал директор Moonbeam Foundation в письме 3AC (датировано июнем 2022 года).


Стороны заключили соглашение 20 сентября 2021 года. 3AC взял срочный кредит под 12% годовых. 


Отдельно Moonbeam Foundation привлекла хедж–фонд в качестве «консультанта по ликвидности» для utility-токенов Moonriver (MOVR) и Glimmer (GLMR). Three Arrows Capital держал свыше 10 млн GLMR и 200 000 MOVR, которые так и не вернули организации. На момент написания стоимость активов оценивается в $9,74 млн.


3AC должен был приложить «коммерчески обоснованные усилия для открытия новых рынков» для этих двух токенов, провести «анализ рынков» и предложить «подходящие биржи» для дистрибуции. Moonbeam Foundation также выплатила фонду $90 000 в качестве шестимесячной платы за консультационные услуги. 


В документах дополнительно указано, что в октябре 2021 года стоящая за разработкой Moonbeam компания PureStake также предоставила Three Arrows Capital заем на $8 млн в USDC. Главный операционный директор фирмы Стефан Мельхорн повторно потребовал вернуть долг в июне 2022 года. 


В Moonbeam Foundation заявили, что ситуация вокруг 3AC не окажет «существенного влияния» на деятельность организации. 



«3AC был одним из нескольких провайдеров, которых организация использовала для таких услуг по управлению. Кредитные соглашения представляют собой лишь часть счетов [Moonbeam Foundation]», — написала команда.


Напомним, в ноябре 2021 года проект Moonbeam победил в аукционе за второй слот парачейна Polkadot.

# Экономика moonbeam, three arrows capital, новости
По материалам: ForkLog

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