3AC задолжал около $27 млн проекту Moonbeam из экосистемы Polkadot

Хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) задолжал стоящей за развитием проекта Moonbeam организации $17 млн в стейблкоинах и около $10 млн в виде токенов, выпущенных на блокчейн-платформе. Об этом свидетельствуют раскрытые судебные документы.

«Мы повторяем наше требование о немедленном погашении двух оставшихся займов ($7 млн в UDSC и $10 млн в USDT) и начисленных процентов в соответствии с условиями основного договора кредитования в цифровой валюте», — написал директор Moonbeam Foundation в письме 3AC (датировано июнем 2022 года).

Стороны заключили соглашение 20 сентября 2021 года. 3AC взял срочный кредит под 12% годовых.

Отдельно Moonbeam Foundation привлекла хедж–фонд в качестве «консультанта по ликвидности» для utility-токенов Moonriver (MOVR) и Glimmer (GLMR). Three Arrows Capital держал свыше 10 млн GLMR и 200 000 MOVR, которые так и не вернули организации. На момент написания стоимость активов оценивается в $9,74 млн.

3AC должен был приложить «коммерчески обоснованные усилия для открытия новых рынков» для этих двух токенов, провести «анализ рынков» и предложить «подходящие биржи» для дистрибуции. Moonbeam Foundation также выплатила фонду $90 000 в качестве шестимесячной платы за консультационные услуги.

В документах дополнительно указано, что в октябре 2021 года стоящая за разработкой Moonbeam компания PureStake также предоставила Three Arrows Capital заем на $8 млн в USDC. Главный операционный директор фирмы Стефан Мельхорн повторно потребовал вернуть долг в июне 2022 года.

В Moonbeam Foundation заявили, что ситуация вокруг 3AC не окажет «существенного влияния» на деятельность организации.

2/ 3AC was one of multiple providers that the Foundation used for such management services, and the loan agreements represent only a portion of the Foundation’s accounts.