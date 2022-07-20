96 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Иркутской области
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96 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Иркутской области

96 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Иркутской области

В Иркутской области за сутки зарегистрировали 96 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии зафиксировано 297 266 случаев заражения, сообщает областной оперштаб 20 июля.

Выписали из больниц 17 человек, всего проходит лечение в стационарах 244 пациента. Выздоровело 56 человек, всего — 292 962. За сутки смертей от COVID-19 не зарегистрировано, за всю пандемию умерли 8 696 человек. Еще 716 человек скончались от иных заболеваний.

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По материалам: irk

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