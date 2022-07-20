Американскую блогершу изнасиловали и сняли на видео
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Американскую блогершу изнасиловали и сняли на видео

Американскую блогершу изнасиловали и сняли на видеоАмериканскую видеоблогершу изнасиловал гид в пакистанском отеле

Американская видеоблогерша была изнасилована в отеле в Пакистане гидом и его сообщником. Как сообщает газета Daily Mail, мужчины сняли инцидент на видео для шантажа.

Полиция Пакистана арестовала по меньшей мере двух человек после того, как 21-летняя женщина сообщила о нападении. По ее словам, это произошло, когда она посещала туристический курорт в восточной провинции Пенджаб.

Среди задержанных был мужчина, который отвез женщину в отель в Дера Гази Хан, где, по словам потерпевшей, на этой неделе она подверглась сексуальному насилию. Согласно информации правоохранительных органов, в отношении виновных проводится расследование.

В ноябре 2021 года пакистанские депутаты приняли новый закон о борьбе с изнасилованиями, разрешающий применение химической кастрации к насильникам-рецидивистам. Согласно ему, виновные в групповом изнасиловании будут приговариваться к смертной казни.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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