Анна Кузнецова: Бороться с непрофессионалами в психологии должен помочь новый закон

В Госдуме планируют внести соответствующий документ в осеннюю сессию

Обеспечивать детям и взрослым качественную психологическую помощь и бороться с шарлатанами, которые выдают себя за специалистов и калечат жизни, призван помочь законопроект о психологической помощи, который разрабатывают в Госдуме вместе с МЧС и учеными. Кроме того, нужно пересмотреть условия программы предоставления жилья молодым семьям и не исключать супругов из очереди, как только одному из них исполнится 35 лет. Об этих и других инициативах для поддержки детей и семей рассказала 19 июля в пресс-центре «Парламентской газете» вице-спикер Государственной Думы, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова.

- Анна Юрьевна, какие меры поддержки семей и детей приняла Госдума и что еще планируется сделать?

- Был принят целый ряд законов, например, о возможности пребывания родителей в больнице вместе с ребенком с особенностями развития, который не может себя обслуживать, о двухразовом питании детей с ограниченными возможностями здоровья, регистрации детей-сирот, ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Но часть задач еще не решена — на федеральном уровне не закреплен единый статус многодетной семьи, еще не принят законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Это важно сделать.

Кроме того, нас беспокоит ситуация с молодыми семьями. Мы видим, что возраст рождения первого ребенка приближается к тридцати годам, и это связано в том числе и с отсутствием жилья. Мы обратились в Минобрнауки с инициативой создать в рамках программ капитального ремонта общежитий вузов семейные общежития, и ответ был положительным.

Плюс необходимо пересмотреть нормы программы предоставления жилья молодым семьям. Сейчас, когда одному из супругов исполняется 35 лет, семья исключается из очереди. Это несправедливо и неправильно. Мы считаем, что, если семья встала очередь до 35 лет, она должна оставаться в ней, пока не получит квартиру.

Важно и создавать в регионах многофункциональные семейные центры, куда родители могут обратиться по всем вопросам. Сейчас они создаются в восьми пилотных регионах.

- Государственная Дума приняла закон, который позволяет детям-сиротам, у которых нет жилья, зарегистрироваться по адресу местной администрации. А что необходимо сделать, чтобы обеспечить жильем всех детей-сирот, которые имеют право на жилье от государства?

- Нам пришлось побороться за принятие законопроекта. Мы нагляделись на то, как выпускники оказывались в правовом вакууме, не могли устроиться на работу, получить льготы и пособия из-за отсутствия регистрации. Но мы все-таки добились решения, что все сироты должны иметь право на регистрацию.

Но это только одна из мер — вопрос фактического обеспечения жильем ни в коем случае не исключается. По поручению спикера Государственной Думы Вячеслава Володина была создана рабочая группа по вопросам обеспечения жильем детей-сирот. Наконец-то на одной площадке встретились депутаты и все ведомства, которые должны участвовать в разрешении этого вопроса. Когда мы взялись за анализ ситуации, мы пришли в ужас — оказалось, что 17 поручений президента на эту тему не было исполнено. И мы разработали план действий, который, по нашим расчетам, будет способствовать ликвидации задолженности по обеспечению выпускников сиротских учреждений жильем до 2030 года. Сейчас в очереди находятся 300 тысяч детей-сирот, из них 213 тысяч, которым уже исполнилось 18 лет.

Идет непростой процесс согласования с ведомствами, но хочу сказать, что большинство из них поддержало предложенные меры. Например, предлагается выдавать детям-сиротам сертификаты на покупку жилья, но мы настаиваем, что при этом необходимо предусмотреть охранные механизмы, которые защитят детей-сирот от мошенников. Иначе повторится ошибка, которая была сделана в одном из регионов России — сертификат выдали и забыли, и, по данным прокуратуры, человек остался без жилья и без денег. Кроме этого, есть необходимость компенсации оплаты за найм жилья детям-сиротам.

- Вы не раз обращали внимание на проблему, когда дети выпадают из окон. Как это предотвратить?

- Только за первое полугодие 2021 года из окон выпали 640 детей. В основном это малыши от 2 до 4 лет. Причем в 30 процентах случаев дети выпадают прямо на глазах взрослых, а остальные — в первые 10-15 минут, как только детей оставят без присмотра. Я видела малышей, которые остались живы, которым доктора старались помочь. А каждый одиннадцатый случай заканчивается летальным исходом. И самое главное, что этого можно было бы легко избежать, сделав замки на окна.

Нам удалось добиться изменения строительных норм — в Минстрое пошли навстречу и установили, что теперь во всех новостройках окна будут с блокираторами. Но для домов старой застройки пока системных мер нет. Общественные организации, например, «Отцы России» в ручном режиме приходят и устанавливают блокираторы на окна. Мы обсудили эту тему с Министерством труда и социальной защиты. Для предотвращения таких случаев регионам необходимо разработать соответствующие программы. Например, в некоторых регионах выдают блокираторы на окна вместе с подарками новорожденным. Нельзя недооценивать и информирование, социальную рекламу. Даже после простых социальных акций во дворах число падений из окон сокращалось в разы.

- Сейчас у семей образуются остатки материнского капитала, когда они потратили основную часть, например, на покупку жилья, но осталась какая-то часть. Как предлагается с ними поступать?

- Да, на счетах часто остается от нескольких десятков рублей до несколько десятков тысяч. На встрече Михаила Мишустина с нашей фракцией мы задали вопрос, как их вернуть людям, потому что это их средства, и они имеют на них право. Тем более, мы добились того, что индексировать материнский капитал будут по фактической инфляции, а не прогнозной, то есть суммы будут выше. Мы на площадке нашей Комиссии по защите семьи, материнства и детства предложили выдавать оставшиеся средства, если сумма не больше 25 тысяч рублей. Надеюсь, что Правительство поддержит это предложение. Могут быть и другие варианты, но способ точно должен быть найден, от этой задачи отступать нельзя.

- Планируете ли вы внести новые законопроекты?

- Одна из инициатив, озвученных на площадке нашей Комиссии, — это законопроект о психологической помощи. Сегодня число специалистов недостаточно, особенно в образовательных организациях. На одного психолога могут приходиться сотни детей, и будь он даже специалистом высочайшего класса, эффективно помогать он не сможет. А внимания требует множество вопросов, в том числе, информационной безопасности, буллинга, конфликтов в школе. К тому же, психологи нужны не только в школах, но и для работы с людьми с особенностями развития, с семьями, в том числе родными паллиативных больных. Это уже не говоря о том, что по статистике у нас 80 разводов на 100 браков, и здесь семейные психологи могли бы помочь.

Но, к сожалению, наши граждане, желая получить помощь, порой встречаются с шарлатанами, которые, пройдя какие-то непонятные курсы, выдают себя за специалистов и разрушают не только семьи, но порой жизни. Однажды я посещала школу, ученик которой совершил суицид. И, подняв документы, мы увидели зафиксированную прокуратурой позицию, что именно работа психолога привела к такому исходу.

В работе над законопроектом участвуют специалисты из МЧС, с факультета психологии МГУ. И я очень надеюсь, что мы успеем, и он будет внесен в следующую сессию.



