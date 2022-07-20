Автомобили такси предлагают считать спецтранспортом

Совет по правам человека направит свое заключение на резонансный законопроект в Госдуму и Правительство

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о такси вызвал бурные дискуссии в экспертном сообществе. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) считают, что документ нарушает интересы пассажиров, увеличивая риски их жизни и здоровью. В Общественной палате России (ОП) проект закона поддержали, предложив жестко регулировать тарифы перевозчиков. А в Общественном совете по развитию такси считают излишним запрет для водителей пользоваться машинами в личных целых. «Парламентская газета» обобщила все «за» и «против», высказанные в отношении будущего закона.

Нарушитель не уйдет

«Он может зависеть от региона, потому что поездка на такси в Сочи отличается от поездки в Якутии, но пассажир должен понимать, почему он едет именно по такой цене и не платить в несколько раз больше за поездку в Новый год просто потому, что это праздничный день», — отметил общественник.

Важнейшей в ОП считают поправку о создании единого федерального реестра перевозчиков, легковых такси и служб заказа вместо региональных, как предусматривает текущая версия законопроекта. Такая база, по словам Ильи Зотова, не позволит допускавшим нарушения таксистам переезжать в другой регион и работать там без оглядки на прошлое.

Общественники предложили исключить из законопроекта запрет на использование водителем автомобиля такси в личных целях — это связано с тем, что документ предусматривает возможность работать в перевозках самозанятым. В ОП также посчитали целесообразным отказаться от требований к цветографическому оформлению авто — по тем же причинам.





Достучаться до агрегатора

А вот в президентском Совете по правам человека запрет использования автомобилей такси в частных целях посчитали правильным. Такие машины, по мнению членов совета, должны ездить в соответствии с путевыми листами, а также иметь знаки различия, что позволяет определить их на дороге и во дворе. Иными словами, автомобиль такси должен стать спецтранспортом, прокомментировал «Парламентской газете» член совета Кирилл Кабанов. СПЧ, по его словам, направит свое заключение в Госдуму и Правительство.

По мнению Кабанова, законопроект о такси защищает в первую очередь интересы служб заказа — так называемые агрегаторы, а риски жизни и здоровью пассажиров с принятием документа повысятся.

Отказ от требования для агрегатора открывать представительства в регионах, если у него в сутки заказы выполняют более пяти тысяч машин, в СПЧ посчитали вредным. Это снизит шансы пассажиров на защиту своих прав. Кроме того, по мнению Кирилла Кабанова, на безопасности поездок негативно отразится и отказ от установки устройств контроля за вниманием и усталостью водителя. «В такси работает много мигрантов, эти люди зачастую готовы работать на износ, что не добавляет поездкам безопасности», — добавил эксперт.





Самозанятых выведут из тени

Представители отрасли с самого начала поддержали законопроект о такси, однако и у них есть предложения, как улучшить документ. В частности, в Общественном совете по развитию такси предложили упростить процедуру прохождения предрейсового медосмотра и использовать в этих целях возможности телемедицины. Об этом «Парламентской газете» рассказала глава совета Ирина Зарипова.

А вот регулирование тарифа эксперт сочла малоэффективной мерой. Как регион сможет устанавливать цену при таком многообразии транспортных средств? Как следить за ценообразованием? Как оперативно влиять на тарифную политику перевозчиков? Все эти вопросы, пожалуй, следует считать риторическими, добавила Зарипова.

Сейчас, по данным Общественного совета по развитию такси, 80 процентов используемых для перевозок автомобилей — частные, то есть принадлежат тем людям, которые на них работают. Запретить им ездить на своих машинах по личным делам нельзя, считает Ирина Зарипова, хотя на каждую такую поездку таксист должен оформлять путевой лист.

«Сейчас нелегалом быть выгодно, и только Москва создала такую систему, где работать «в темную» невозможно, — подвела итог Зарипова. — Законопроект позволит вывести из тени до трех миллионов перевозчиков».