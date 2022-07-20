Авторы приквела «Игры престолов» рассказали о секс-сценах в новом сериале
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Авторы приквела «Игры престолов» рассказали о секс-сценах в новом сериале

Авторы приквела «Игры престолов» рассказали о секс-сценах в новом сериале

Авторы приквела «Игры престолов» рассказали о секс-сценах в новом сериалеАвторы приквела «Игры престолов» уменьшили количество секс-сцен в новом сериале

Авторы сериала «Дом дракона» Мигель Сапочник и Райан Кондал раскрыли подробности сюжета шоу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам создателей приквела «Игры престолов», в центре сюжета будут четыре главных героя. «Главные герои — две женщины и двое мужчин. Есть король (Визерис), его брат (Деймон), дочь короля (Рейнира) и ее лучшая подруга (Алисента). Лучшая подруга становится женой короля, приобретая статус королы. Сложно (принять тот факт — прим. «Ленты»), что твоя лучшая подруга выходит замуж за твоего отца. Но именно отсюда зарождается вражда между двумя сторонами», — отметили продюсеры.

Авторы шоу также рассказали, что отнеслись к освещению темы сексуального насилия над женщинами осторожнее, учтя критику, с которой столкнулась «Игра престолов». По их словам, они уменьшили количество сцен секса в новом сериале, однако полностью не исключили их, поскольку «сексуальное насилие по-прежнему широко распространено в этой вселенной».

«Мы в любом случае будем освещать эту тему. Нельзя игнорировать насилие над женщинами со стороны мужчин в то время. Эту проблему не следует преуменьшать, но также и не следует превозносить», — рассказал Сапочник.

Шоураннеры также отметили, что большая часть действия сериала развернется в Красном замке в Королевской Гавани, откуда правят Таргариены. В приквеле также появятся 17 новых драконов.

Премьера «Дома дракона» запланирована на 21 августа 2022 года. События сериала происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. В проекте снялись актеры Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Стив Туссэн, Ив Бест и Рис Иванс.

Ранее был опубликован тизер-трейлер приквела «Игры престолов».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Якубович прокомментировал снятие с эфира шоу «Вечерний Ургант»
Якубович прокомментировал снятие с эфира шоу «Вечерний Ургант»
Авторы приквела «Игры престолов» рассказали о секс-сценах в новом сериале
Авторы приквела «Игры престолов» рассказали о секс-сценах в новом
Предложение Центробанка ограничить покупки иностранных акций объяснили
Предложение Центробанка ограничить покупки иностранных акций объяснили
Филипп Киркоров стал неугодным
Филипп Киркоров стал неугодным
Дмитрий Тарасов подвергся нападкам из-за флирта с девушками
Дмитрий Тарасов подвергся нападкам из-за флирта с девушками
Борис Корчевников сообщил о проблемах после операции
Борис Корчевников сообщил о проблемах после операции
Директор «Ленкома» рассказал о многочисленных переломах Инны Чуриковой
Директор «Ленкома» рассказал о многочисленных переломах Инны Чуриковой
Регину Тодоренко раскритиковали за роды перед сыном
Регину Тодоренко раскритиковали за роды перед сыном
Россия начала продавать Монголии бензин по цене на треть ниже рыночной
Россия начала продавать Монголии бензин по цене на треть ниже рыночной
Новый дом Оксаны Самойловой
Новый дом Оксаны Самойловой
EA рассказала, как будет работать кроссплатформенный мультиплеер в FIFA 23
EA рассказала, как будет работать кроссплатформенный мультиплеер в
Россиян предупредили о новой опасной шпионской программе
Россиян предупредили о новой опасной шпионской программе

Топ на сегодня

Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день месяца
Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день
Виталий Гогунский не платит алименты
Виталий Гогунский не платит алименты
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Анна Семенович рассказала о сексе после сорока
Анна Семенович рассказала о сексе после сорока
Дмитрий Шепелев запечатлел игру 9-летнего сына Фриске на электрогитаре
Дмитрий Шепелев запечатлел игру 9-летнего сына Фриске на электрогитаре

Еще по теме

Стали известны новые подробности приквела "Игры престолов"
HBO заказал пилотную серию приквела «Игры престолов»
Стал известен актёрский состав приквела «Игры престолов»
Наоми Уоттс получила роль в приквеле «Игры престолов»