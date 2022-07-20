Барзиков не смог выставить Авдеева с проекта и начал желать ему смерти
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Барзиков не смог выставить Авдеева с проекта и начал желать ему смерти

Барзиков не смог выставить Авдеева с проекта и начал желать ему смерти
На Поляну Ваня Барзиков пришёл счастливым и жизнерадостным человеком. Однако отношения с Кристиной Бухынбалтэ делают его более злым и агрессивным, ненависть к частникам Дом-2 лишь возрастает.
 В самом начале своей жизни на Дом-2 Иван Барзиков был очень весёлым и жизнерадостным человеком. На проекте у него было очень много друзей и он общался со всеми одинаково, лишь периодически ругался с Марко Куксенко, пока не покинул телестройку. Однако чем больше он встречается с Кристиной Бухынбалтэ, тем злее и агрессивнее по отношению к другим участником он становится. И Алексей Адеев, который ранее был его другом, не стал исключением.

В итоге стало известно, что Барзиков не смог выставить Адеева с проекта и начал желать ему смерти. По словам Вани, у него есть множество аргументов против Леши, однако озвучивать их он пока не желает. В итоге выгнать своего оппонента у него не получается, а драться Ване запретили.

Адеев игнорирует наезды Барзикова. Кто знает, может в итоге он сможет его переиграть? Только вот решится ли он на провокацию? Осознаёт ли мам Барзиков, насколько озлобленным его сделали эти отношения?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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