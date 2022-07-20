Барзиков не смог выставить Авдеева с проекта и начал желать ему смерти

Вадим Карасев

В самом начале своей жизни на Дом-2 Иван Барзиков был очень весёлым и жизнерадостным человеком. На проекте у него было очень много друзей и он общался со всеми одинаково, лишь периодически ругался с Марко Куксенко, пока не покинул телестройку. Однако чем больше он встречается с Кристиной Бухынбалтэ, тем злее и агрессивнее по отношению к другим участником он становится. И Алексей Адеев, который ранее был его другом, не стал исключением.В итоге стало известно, что Барзиков не смог выставить Адеева с проекта и начал желать ему смерти. По словам Вани, у него есть множество аргументов против Леши, однако озвучивать их он пока не желает. В итоге выгнать своего оппонента у него не получается, а драться Ване запретили.Адеев игнорирует наезды Барзикова. Кто знает, может в итоге он сможет его переиграть? Только вот решится ли он на провокацию? Осознаёт ли мам Барзиков, насколько озлобленным его сделали эти отношения?