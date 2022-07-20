Белла Хадид снялась в футуристичной фотосессии для Vogue. Автором съемки стала Елизавета Породина
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Белла Хадид снялась в футуристичной фотосессии для Vogue. Автором съемки стала Елизавета Породина

Белла Хадид снялась в футуристичной фотосессии для Vogue. Автором съемки стала Елизавета Породина

Белла Хадид снялась в фотосессии для августовского номера Vogue (съемка появится в американском и британском изданиях). Модель позировала фотографу Елизавете Породиной, которая недавно также сняла Брэда Питта для британского GQ и Зендаю для итальянского Vogue. Стилизовала съемку модный редактор Габриэлла Карефа-Джонсон.


Белла Хадид


На площадке Белла примерила разные сверкающие наряды, благодаря чему съемка выглядит довольно футуристично. Позирует она и в золотом платье Altuzarra из актуальной осенне-зимней коллекции бренда — по совпадению на показе этот наряд демонстрировала ее сестра Джиджи.






Это не единственная новая работа Беллы. Вчера в сети появилась и новая кампания Marc Jacobs с участием модели. В последнем показе бренда сестры Хадид тоже приняли участие, представ перед публикой в необычных бьюти-образах.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Фотосессии
По материалам: spletnik.ru

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