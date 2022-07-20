Беременную внучку Людмилы Гурченко бросил любимый

У Людмилы Марковны осталась одна-единственная внучка — Елена Королева. Женщина ведет далеко не звездный образ жизни, в одиночку воспитывает дочь Таисию и находится в ожидании еще одного ребенка.

Однако избранник бросил Елену, узнав о ее беременности. Королева не понимает, почему любимый так поступил.

«С Сашей мы знакомы, что называется, с «лешего года». Наши дети ходили в один детский сад здесь, на Пятницкой. Он был на тот момент женат, я — в отношениях. Виделись формально. Почему я на него внимание обратила? Мой любимый типаж мужской внешности! Один из плюсов в его пользу: он водил дочку в садик сам... Долго не виделись. А в мае этого года, даже назову дату — 23-го — пересеклись. На собачьей площадке, поскольку и у него собака, и у меня. Разговорились, мол, как дела? Он три года назад развелся. Начал ухаживать. Не без романтики. Предложил с парашютом прыгнуть... В общем, начался головокружительный роман.

Я бы сказала, роман высшего пилотажа. Тем более, Саша — человек авиации, подполковник запаса. Состоит также в российском Союзе офицеров запаса. Ему 40 лет. Кстати, был в охране Джеффа Монсона, когда тот в Москву приезжал… Окружал заботой. Джентльменские поступки с его стороны были. В общем, влюбилась… Александр произвел прекрасное впечатление очень даже порядочного человека. Но… как в сказке не бывает. В один прекрасный день — у меня две полоски — положительный тест на беременность, и... человек исчезает», — поделилась непростой историей любви 38-летняя внучка Гурченко.

Почему Александра напугала новость о скором появлении малыша — неизвестно. Возможно, у мужчины попросту не было и нет чувств к наследнице Людмилы Марковны.

«А чего тут боятся? Тем более, уже у него есть дочь... Вот с отцом моей дочки — Пашей — мы разошлись. Но с ним отношения гораздо лучше. Я прекрасно знаю, что могу ему позвонить, и он как минимум ответит. И прекрасно помню тот момент, когда я ему сообщила, что беременна. Его реакция: «Лен, аборт ты не делаешь, рожаем». У меня была плановая операция — кесарили под общим наркозом. Но человек по факту со мной был целый день, и на момент операции был за стенкой. И первым взял на руки нашу дочь.

И я хорошо помню — лежу после наркоза никакущая, вижу: он. Я как в тумане, его не узнала, но запомнила голос: «Дорогая, любимая, у нас дочка-красавица…». Я лицо от него отворачиваю, у меня слезы. Хорошо помню — в ногах стоит врач, говорит: «Елена, что вы плачете?». И я вырубаюсь… А вот на этот раз реакция мужчины — полная противоположность. И вот такая разная реакция. Один говорит: «Рожаем». Второй — блокирует», — посетовала Королева в интервью «КП».