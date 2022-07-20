BitGo стал партнером Near Protocol
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BitGo стал партнером Near Protocol

BitGo стал партнером Near Protocol


Кастодиан BitGo окажет поддержку сети Near Protocol, предложив экосистеме проекта услуги хранения цифровых активов институционального уровня, сообщает The Block.


Компании смогут использовать горячие и депозитные кошельки BitGo для хранения и стейкинга токенов NEAR.


Стоящая за развитием экосистемы некоммерческая организация Near Foundation разместит на кастодиальной платформе часть активов собственного казначейства.


Вице-президент по продуктам BitGo Нури Чанг отметил, что партнерство позволит разработчикам проектов, таких как биржи и протоколы, интегрировать поддержку NEAR с помощью программных кошельков компании.


"Мы также работаем над поддержкой стейкинга для NEAR. Это означает, что клиенты смогут подключаться прямо из кошелька BitGo буквально за несколько кликов", — добавил он.


CEO Near Foundation Мариеке Фламент подчеркнула, что партнерство является доказательством стремления проекта к расширению экосистемы.


"Это важный шаг для NEAR и его выход в мир институциональных инвестиций", — заявила она.


За последние 24 часа токен протокола подорожал почти на 11%. За неделю цена актива выросла на 7,3% (CoinGecko). 


Данные: CoinGecko.

Напомним, в мае 2022 года компания ConsenSys объявила о партнерстве своего подразделения инфраструктурных решений Infura с Near Protocol.

# Экономика bitgo, near, партнерство, новости
По материалам: ForkLog

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