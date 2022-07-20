BitGo стал партнером Near Protocol

Кастодиан BitGo окажет поддержку сети Near Protocol, предложив экосистеме проекта услуги хранения цифровых активов институционального уровня, сообщает The Block.

Компании смогут использовать горячие и депозитные кошельки BitGo для хранения и стейкинга токенов NEAR.

Стоящая за развитием экосистемы некоммерческая организация Near Foundation разместит на кастодиальной платформе часть активов собственного казначейства.

Вице-президент по продуктам BitGo Нури Чанг отметил, что партнерство позволит разработчикам проектов, таких как биржи и протоколы, интегрировать поддержку NEAR с помощью программных кошельков компании.

"Мы также работаем над поддержкой стейкинга для NEAR. Это означает, что клиенты смогут подключаться прямо из кошелька BitGo буквально за несколько кликов", — добавил он.

CEO Near Foundation Мариеке Фламент подчеркнула, что партнерство является доказательством стремления проекта к расширению экосистемы.

"Это важный шаг для NEAR и его выход в мир институциональных инвестиций", — заявила она.

За последние 24 часа токен протокола подорожал почти на 11%. За неделю цена актива выросла на 7,3% (CoinGecko).

Данные: CoinGecko.

Напомним, в мае 2022 года компания ConsenSys объявила о партнерстве своего подразделения инфраструктурных решений Infura с Near Protocol.