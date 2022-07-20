Борис Корчевников сообщил о проблемах после операции
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Борис Корчевников сообщил о проблемах после операции

Борис Корчевников сообщил о проблемах после операции
Ведущий Борис Корчевников перенес операцию. Телеведущий рассказал о проблемах со здоровьем, которые продолжают его преследовать. «У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее - любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное», сказал Борис Корчевников.
Как заметил Корчевников, он верит, что его проблемы со здоровьем рано или поздно будут решены. Он уверен, что самая серьезная стадия лечения осталась позади, сообщает РИА Новости. Напомним, что Борис Корчевников после тяжелой операции так и не смог до конца восстановить свой слух. С гостями в студии программы «Судьба человека» он общается с помощью подсказок съемочной группы.
# Шоу-бизнес Корчевников Борис
По материалам: z-aya

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