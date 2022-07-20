BrandShield помогла The Sandbox в борьбе с мошенничеством

С марта по апрель 2022 года компания по кибербезопасности BrandShield добилась удаления 120 фишинговых сайтов и 58 поддельных аккаунтов в соцсетях проекта метавселенной The Sandbox. Об этом пишет CoinDesk.

Заключенное соглашение между командами направлено на обеспечение сохранности связанных с метавселенной NFT пользователей.

Помимо анализа и классификации атак на криптокошельки, BrandShield также оценивает угрозы, исходящие от веб-сайтов и NFT-маркетплейсов.

Для закрепления эффекта в The Sandbox проводят обучение пользователей.

«Мы должны предоставить нашим игрокам и создателям рекомендации, чтобы они сохраняли бдительность в отношении всех внешних рисков», — сообщил COO проекта Себастьен Борже.

Напомним, в апреле 2022 года стало известно о планах команды The Sandbox привлечь $400 млн при оценке $4 млрд.

Ранее виртуальные земли в этой метавселенной приобрели Gucci, Standard Chartered и HSBC, а свои офисы открыли регулятор Дубая и KEB Hana.

Подробнее о The Sandbox можно узнать в образовательных карточках ForkLog.

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