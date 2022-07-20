Центробанк разрешил "недружественным странам" куплю-продажу валюты в РФ

Вадим Карасев

Банк России разрешил банкам-нерезидентам из "недружественных стран" проводить на отечественном рынке операции по купле-продаже валюты, а также поставочные валютные форварды и своп-договоры. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте ЦБ РФ.

Представители регулятора подчеркнули, что во избежание спекуляций цены в договорах, заключаемых нерезидентами, не должны значительно отклоняться от цен, установленных на российских биржевых торгах. ЦБ добавили, что данное решение позволит банкам из РФ "лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту".



"Цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения", — отметили представители Центробанка.



Тем не менее иностранные кредитные организации из "недружественных стран", как и прежде, не имеют права приобретать зарубежную валюту за рубли. Для нерезидентов РФ, которые при этом банками не являются, все действующие ограничения также сохраняются.



Напомним, что экономисты ожидают новую волну усиления российской нацвалюты. Так, в июле рубль к доллару и евро будет торговаться на уровне 50-55 рублей из-за налогового периода и дивидендного сезона, когда российские экспортеры активно продают валюту для расчетов с бюджетом и акционерами. Тем не менее уже к осени доллар подорожает до 70-75 рублей за одну условную единицу.

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