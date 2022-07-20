Дана Борисова недовольна мужчинами, которые не захотели оплачивать ее жизнь

46-летняя ведущая Дана Борисова разочаровалась в поклонниках. Телеведущая рассказала, почему ей не нравятся мужчины, которые за ней ухаживают. Телеведущую разочаровала скупость поклонников. Звезда программы «Армейский магазин» рассказала, что у нее стало очень мало работы с февраля. Дана ранее дважды в месяц приезжала в Санкт-Петербург на съемки собственных передач, а также становилась гостьей скандальных ток-шоу. Чтобы выйти из сложной ситуации, Борисова обратилась к подписчикам с просьбой прислать ей хотя бы по сто рублей. Это заявление теледивы вызвало резонанс в Сети. Дану возмутило равнодушие друзей и фолловеров. «Некоторые мои друзья просмотрели сторис, где я просила перевести по сто рублей, но не скинули ни копейки. А были люди, которые отправляли даже по рублю, по семь рублей», — заверила блогерша.Экс-участницу шоу «Форт Боярд» разочаровали мужчины. Борисова ожидала, что неравнодушные к ней кавалеры проявят заботу и щедрость. Но всё это было только на словах. «Меня особенно возмутили мужчины. Кавалеры, которые ухаживали и на что-то рассчитывали. Молодой человек вместо того, чтобы скинуть сто рублей, пишет: «У тебя всё в порядке?». Я считаю, что это не мужской поступок. Я не просила пять тысяч перевести», — отметила Дана. Тем не менее, благодаря поклонникам звезда смогла собрать некоторую сумму. Телеведущая потратила деньги на текущие важные расходы. А именно – на оплату ЖКХ. «У меня задолженность за квартиру была 25 тысяч рублей. Возьми и просто отправь сто рублей. Напротив некоторых кавалеров у меня теперь стоит жирный минус. Провела основательную чистку. Прямо пересмотрела свой круг общения», — призналась Дана порталу Teleprogramma.pro.