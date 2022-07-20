«Детская травма обеспечена»: Регина Тодоренко оказалась под шквалом хейта из-за родов при сыне

Регина Тодоренко подарила Владу Топалову второго сына. Мальчика назвали красивым именем Мирослав. Поклонники рады за звездную семью, однако некоторых смутил рассказ телеведущей о родах.

Регина Тодоренко подробно рассказала о процессе вторых родов в личном Telegram-канале. Телеведущая отказалась от посещения клиники, поэтому настраивалась на важное событие дома: ела пиццу, танцевала и даже посетила тренажерный зал.

Чтобы процесс прошел легко, звезда прослушивала гипнотические аффирмации. Она записала весь процесс на видео, стараясь быть максимально естественной. «Просто была порталом, который проводит ребенка в новый мир», — писала Регина.

Откровения супруги Топалова не всем пришлись по душе. Одни поставили под сомнение безопасность гипнородов, другие обвинили теледиву в хайпе. «Настанет ли время, когда блогеры перестанут делать шоу из каждого события своей жизни?» — пишут в Сети.

Еще большую волну негодования у общественности вызвало другое заявление Тодоренко. Оказалось, в момент родов со звездой находился не только муж, но и трехлетний сын Миша.

«Потом 30-летний Миша будет ходить по психологам и лечить детскую травму»; «Слушайте, муж на родах — окей. Хотя у каждого свои взгляды на это. В целом, очень здраво. Но сын нафига на родах?»; «Старшего жаль. Зачем ребенку такое видеть»; «А если что-то пошло бы не так? Если осложнения в процессе?» — недоумевают хейтеры.

Сама Регина отмечала: она тщательно подготовила ребенка. Звездная мама сказала Майклу, что момент схваток — всего лишь веселая игра, во время которой она изображает животных. По словам Тодоренко, сын позитивно отнесся к происходящему.

«В эти моменты Мишка заливался смехом, ему нравилась мамина игра в воздушный шарик», — делилась она в соцсетях.