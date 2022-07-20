Digital Foundry сравнили обновленные версии Assassin’s Creed Origins и Odyssey на Xbox Series X | S и Playstation 5

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft решило не выпускать полноценную оптимизацию игр Assassin’s Creed Origins и Assassin’s Creed Odyssey до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Тем не менее, некоторые улучшения для проектов представили. Были выпущены патчи, которые позволяют играм работать в 60 FPS на Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5.

Портал Digital Foundry опубликовал сегодня сравнение, в котором протестировал работу Assassin’s Creed Origins и Odyssey на консолях нового поколения после обновления. Некоторые основные моменты из сравнения:

Практически всегда игры работают в 60 FPS на всех приставках, есть небольшие исключения, вроде вступительной сцены в Origins, которая выдает иногда 50 FPS.Некоторые второстепенные анимации идут в 30 FPS, из-за чего они выделяются на общем фоне.Обновление Assassin’s Creed Origins и Odyssey коснулось на новых приставках только частоты кадров. Сами игры работают все еще в динамическом разрешении, как и на младших консолях. Тем не менее, заметное лидерство здесь за Xbox Series X — консоль выдает полноценные 3840x2160 пикселей максимально, тогда как на Playstation 5 максимальный показатель — это 2880x1620 пикселей. Что касается среднего разрешения, здесь тоже выигрывает заметно Xbox Series X — у нее это 1728p, а у Playstation 5 это 1440p.На Xbox Series S среднее разрешение при 60 FPS в Assassin’s Creed Origins и Odyssey на уровне в 900p.

Ниже можно посмотреть детальное сравнение от Digital Foundry.

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