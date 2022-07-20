Директор иркутской фирмы пойдет под суд за сокрытие доходов от налогов на шесть миллионов рублей

Следователи Иркутска завершили расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Агрохимзащита». Его обвиняют по части 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам в крупном размере», сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2021 года руководитель организации давал поручение главному бухгалтеру направлять письма о перечислении денег на расчетные счета контрагентов по договорам поставки. Но директор знал о задолженности по налогам и страховым взносам, а также о том, что с расчетного счета налоговая списывает денежные средства.

В результате он скрыл от взыскания налоговой недоимки шесть миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд.