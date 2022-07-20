Директор «Ленкома» рассказал о многочисленных переломах Инны Чуриковой

Появились сведения, что актрису Инну Чурикову экстренно госпитализировали со множественными переломами. В СМИ появилась тревожная новость о госпитализации 78-летней Инны Чуриковой. О том, что она якобы попала в больницу, сообщил Telegram-канал Baza. По информации источника, артистку поместили в реанимацию с множественными переломами, полученными во время падения. Чурикова якобы травмировала ребра, грудину и подвздошную кость. Сообщалось, что Инна Михайловна находится в тяжелом состоянии и врачи буквально борются за её жизнь. Однако эту информацию не смогли подтвердить в «Ленкоме», где Чурикова служит с 1975 года.Марк Варшавер ответил на вопросы журналистов об инциденте, в результате которого артистка получила серьезные травмы. Директор «Ленкома» опроверг слухи о её госпитализации и назвал публикации в прессе «ложью». «С Инной Михайловной все в порядке, она не падала и ничего не ломала», — сказал Варшавер «Пятому каналу». Родные Чуриковой воздержались от комментариев и не ответили на звонки представителей прессы. Связаться с самой актрисой никому пока тоже не удалось. В начале этого месяца, кстати, Инна Михайловна действительно занималась вопросами здоровья. Муж звезды «Ширли-Мырли» Глеб Панфилов рассказал, что его жена прошла плановое обследование: проверила давление и сдала необходимые анализы. Результатами проверки режиссер делиться не стал.