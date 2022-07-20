Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм

Петербургские депутаты считают, что государство должно помогать инвалидам по зрению заботиться о четвероногих друзьях

Постаревших или заболевших собак-проводников, которые долгие годы помогали незрячим людям, обычно отправляют в приюты. Но инвалиды почти всегда привязываются к своим верным помощникам и не хотят с ними расставаться. Возможность оставить животное у себя законодательством предусмотрена, но содержать его надо за свой счет — компенсаций нет. Если у инвалида нет возможности прокормить собаку, с ней приходится прощаться. По мнению петербургских депутатов, нельзя ставить перед незрячими такой морально-нравственный выбор. По этому вопросу они намерены обратиться к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Здоровые — бесплатно

Собака-проводник формально считается средством реабилитации инвалида по зрению I группы. Предоставляется совершеннолетним бесплатно по заявке, которую оформляют через МФЦ или Фонд социального страхования. На содержание и уход за собакой государство платит компенсацию. В 2022 году она составляет 28 748,61 рубля в год. Кстати К собакам-проводникам, поступающим на обучение, предъявляются следующие требования:

— порода — лабрадор-ретривер, гольден-ретривер, немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка;

— возраст — от 10 месяцев до 5 лет;

— рост — от 48 до 75 см;

— характер — неагрессивные, уравновешенные, незлобные, нетрусливые, без реакции на неожиданные звуки, без выраженных половых реакций и охотничьих инстинктов.



Перед передачей собаки-проводника инвалиду по зрению ее кастрируют или стерилизуют, вакцинируют и чипируют.

Правда, после оформления заявки приходится ждать четвероногого помощника еще несколько месяцев. Ведь их специально готовят. Единственным лицензированным учреждением, которое обучает собак-проводников, пока остается школа при Всероссийском обществе слепых в Москве, основанная еще в 1960 году. Там ежегодно готовят 60-65 собак. По отчету организации за 2021 год, было выращено 75 щенков, а обучено 60 собак-проводников. В Петербурге есть планы по открытию своей такой площадки. Она должна появиться в этом году в Калининском районе. На территории в две тысячи квадратных метров на проспекте Непокоренных планируют оборудовать перекрестки, светофоры и различные препятствия.

Пока же в Петербурге собаки-проводники есть только у 30 незрячих людей. Очевидный дефицит четвероногих помощников — отдельная тема, которая ежегодно поднимается в различных регионах страны. На фоне этого старение и болезни собак выглядят как потеря единственного друга, замену которому могут найти совсем не скоро.

Депутаты петербургского парламента Елена Киселева и Елена Рахова подготовили обращение к Антону Котякову с просьбой дополнить пункт 11 постановления федерального Правительства от 30 ноября 2005 года №708 — он устанавливает правила обеспечения инвалидов собаками-проводниками и выплаты компенсаций на их содержание и ветеринарное обслуживание. Парламентарии просят дополнить пункт выплатами на собак, утративших качества проводника, которых инвалиды хотят оставить у себя.

Сложный выбор

Зампред петербургского общества слепых Олег Пилюгин в разговоре с «Парламентской газетой» признался, что для него это сложный вопрос: к решению таких жизненных ситуаций нужно подходить дифференцированно, с учетом того, как мало людей пользуются помощью собак-проводников: «На моей практике была только одна ситуация, когда женщина просила оставить ей собаку-проводника. Я считаю возможным, чтобы такая компенсация была не в полном объеме, а как софинансирование. Например, если человек одинок, живет только на пенсию и не может себе позволить содержать животное, можно проявить милосердие. Ему можно выделять 50 процентов от суммы содержания на животное», — считает Олег Пилюгин.

Если инвалид по зрению живет не один и за постаревшей или заболевшей собакой-поводырем может присматривать другой член семьи, ее оставляют. Но если ставится вопрос о дополнительной материальной компенсации, значит, инвалид по зрению, скорее всего, одинок и живет только на свою пенсию.

«Кто в таком случае будет заботиться об этом животном? Ведь этим людям самим нужна помощь», — отметил депутат.

Рассмотрение постановления об обращении к министру труда ожидается на осенней сессии петербургского Заксобрания. Как подчеркнули авторы документа: «Полагаем, что решение этого вопроса находится в том числе в нравственной плоскости и является критерием социальной зрелости общества».

Справка

По данным Минтруда, на 1 января 2020 года в России было 393 012 инвалидов старше 18 лет с болезнями глаз.

Из них:

I группа инвалидности — 95 663 — 24,3%;

II группа инвалидности — 155 783 — 39,6%;

III группа инвалидности — 141 566 — 36,1%.

Ежегодно с 2017 по 2019 год первично инвалидами I группы по зрению признавали по 4,5-4,7 тысячи человек.