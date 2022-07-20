Дмитрий Шепелев запечатлел игру 9-летнего сына Фриске на электрогитаре
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Дмитрий Шепелев запечатлел игру 9-летнего сына Фриске на электрогитаре

Дмитрий Шепелев запечатлел игру 9-летнего сына Фриске на электрогитаре
Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился редким видео с сыном Платоном. Платону всего девять лет, но он уже может похвастаться музыкальным талантом. Мальчик виртуозно владеет пианино, а сегодня продемонстрировал зажигательную игру на гитаре. Дмитрий Шепелев похвастался умениями сына. Шоумен опубликовал ролик, на котором мальчик отжигает на бас-гитаре. Платон исполнил ряд рок-композиций, среди которых можно различить хит Ramones. Поклонники восхитились игрой ребенка, которому всего девять лет. «Отличный парень растет», «Мамин музыкальный талант передался по наследству», — пишут пользователи Сети. Некоторые также отметили большой вклад в воспитание Платона звездного отца. «Заслуги Дмитрия! Здорово, класс», — восторгаются фанаты. Ранее Шепелев говорил, что наследник питает особую страсть к тяжелому року. По словам звездного отца, мальчик уже сам вовсю исполняет полюбившиеся песни. «А еще каждый раз делает новую стрижку, как у любимого музыканта. Последние полтора года — время группы Nirvana и прическа «Курт Кобейн». Новое увлечение Платона — группа Green Day и соответствующая прическа», — делился Дмитрий. Напомним, что у 39-летнего Шепелева есть еще младший ребенок. В прошлом году возлюбленная Екатерина Тулупова подарила ему сына Тихона. В отличие от первого наследника шоумен не стал долго скрывать внешность второго. Поклонники отмечают: малыш растет копией брата.
# Шоу-бизнес Шепелев Дмитрий
По материалам: z-aya

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