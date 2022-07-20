Дмитрий Тарасов изменяет жене?
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Дмитрий Тарасов изменяет жене?

Дмитрий Тарасов изменяет жене?

Футболист Дмитрий Тарасов давно счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. Ради нее он расстался с известной Ольгой Бузовой, которая не готова была к семье. Настя же родила возлюбленному троих детей-погодок – двух дочерей и младшего сына. Супруги уверяют, что в их отношениях царит гармония, любовь, взаимопонимание. Но все чаще появляются сообщения об изменах Дмитрия.

Недавно Дмитрия «сдала» блогерша Ольга Лейбман. Она случайно встретила спортсмена в фитнес-клубе и стала свидетельницей его флирта с двумя миловидными блондинками. По словам Ольги, на нее Дима тоже обратил внимание, но она дала понять, что не интересуется подобными знакомствами.

По словам женщины, Дмитрий ходил по залу и просто пожирал глазами занимающихся представительниц прекрасного пола.

«Я занимаюсь на тренажере, а он идет и так таращится, - возмущается блогерша. - Он на всех женщин таращился. Я сделала морду кирпичом, мол, что это ты тут на меня уставился. Хотела, чтобы он отвалил от меня».



Потом Оля перешла на занятие в другой зал, но стены там стеклянные, поэтому прекрасно видно, что происходит в другом помещении. В какой-то момент в тренажерном зале появились две девушки, по словам Лейбман, хорошенькие, молоденькие, симпатичные блондинки. По всей вероятности, они узнали Дмитрия и начали вести себя вызывающе: заняли беговые дорожки рядом с ним, хихикали, заигрывали. Затем они подошли сфотографироваться, и Дмитрий, якобы, взял их телефоны.

«Видимо, хотел потренироваться индивидуально, - иронизирует Ольга. - Такое кобелье, дома трое детей! Эта Бузова несчастная страдает. Цирк, конечно».


К слову, об изменах Дмитрия Тарасова ходит множество слухов. Что говорить, если с будущей женой Настей Костенко он познакомился, когда еще находился в законном браке с Ольгой Бузовой. Именно из-за модели футболист бросил супругу, и та потом длительное время пребывала в депрессивном состоянии. Правда, Костенко уверяет, что это только слухи, а в их отношениях все было прозрачно с самого начала, без всяких неприятных моментов.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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