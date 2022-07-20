Дмитрий Тарасов подвергся нападкам из-за флирта с девушками
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Тарасов подвергся нападкам из-за флирта с девушками

Дмитрий Тарасов подвергся нападкам из-за флирта с девушками
Футболиста Дмитрия Тарасова застукали, когда он записывал номера девушек. Более четырех лет длится брак футболиста и Анастасии Костенко. За это время супруги не раз сталкивались с не самыми приятными слухами в свой адрес. В этот раз блогерша и бизнесвумен Ольга Лейбман рассказала подписчиками, что спортсмен пытался флиртовать с другими девушками в фитнес-клубе. Ольга якобы лично видела Тарасова в спортивном заведении и отметила, что он пользуется популярностью у женщин, несмотря на статус семьянина и многодетного отца. «У нас в клубе новый клиент. Короче, встретила Дмитрия Тарасова — это бывший муж Ольги Бузовой, который сейчас женат на Анастасии Костенко, у них трое детей. Смешная ситуация. Я занимаюсь на тренажере, а он идет и так таращится. Он на всех женщин таращится. Я сделала морду кирпичом, мол, что это ты тут на меня уставился. Хотела, чтобы он отвалил от меня. Дмитрий сел на тренажер.
На соседней дорожке нарисовались две хорошенькие блондинки. Одна прям вся из себя выходила, так смешно было наблюдать. Она подошла к нему сфотографироваться, а он записал ее телефон, наверное, хотел потренироваться индивидуально. Такой кобель, дома трое детей! А Бузова, несчастная, страдала», — поделилась наблюдениями 49-летняя Лейбман в личном блоге. Сам Дмитрий пока не прокомментировал нападки в свой адрес. Футболист, к слову, не перестает утверждать, что не изменяет Анастасии и любит лишь ее. «Несмотря на то, что друзья отговаривали, мы все чаще стали проводить время вместе. У нас было много общих тем, которые мы могли обсуждать до ночи. Я помню тот самый момент, когда осознал, что хочу именно с ней создать крепкую семью. Сейчас я понимаю, насколько это был важный момент моей жизни — во мне была просто стопроцентная уверенность. Но через несколько дней после наших свиданий она пишет мне, что мы расстаемся. Я был в шоке, потому что никак этого не ожидал», — вспоминал как-то 35-летний футболист, говоря о знакомстве с Костенко. Напомним, на счету Дмитрия Тарасова три брака. Первой женой футболиста стала Оксана Пономаренко, родившая ему дочь Ангелину, второй — телезвезда Ольга Бузова. И вот теперь спортсмен живет с Анастасией Костенко и воспитывает дочерей Милану, Еву, сына Алексея.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Якубович прокомментировал снятие с эфира шоу «Вечерний Ургант»
Якубович прокомментировал снятие с эфира шоу «Вечерний Ургант»
Авторы приквела «Игры престолов» рассказали о секс-сценах в новом сериале
Авторы приквела «Игры престолов» рассказали о секс-сценах в новом
Предложение Центробанка ограничить покупки иностранных акций объяснили
Предложение Центробанка ограничить покупки иностранных акций объяснили
Филипп Киркоров стал неугодным
Филипп Киркоров стал неугодным
Дмитрий Тарасов подвергся нападкам из-за флирта с девушками
Дмитрий Тарасов подвергся нападкам из-за флирта с девушками
Борис Корчевников сообщил о проблемах после операции
Борис Корчевников сообщил о проблемах после операции
Директор «Ленкома» рассказал о многочисленных переломах Инны Чуриковой
Директор «Ленкома» рассказал о многочисленных переломах Инны Чуриковой
Регину Тодоренко раскритиковали за роды перед сыном
Регину Тодоренко раскритиковали за роды перед сыном
Россия начала продавать Монголии бензин по цене на треть ниже рыночной
Россия начала продавать Монголии бензин по цене на треть ниже рыночной
Новый дом Оксаны Самойловой
Новый дом Оксаны Самойловой
EA рассказала, как будет работать кроссплатформенный мультиплеер в FIFA 23
EA рассказала, как будет работать кроссплатформенный мультиплеер в
Россиян предупредили о новой опасной шпионской программе
Россиян предупредили о новой опасной шпионской программе

Топ на сегодня

Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день месяца
Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день
Виталий Гогунский не платит алименты
Виталий Гогунский не платит алименты
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Анна Семенович рассказала о сексе после сорока
Анна Семенович рассказала о сексе после сорока
Дмитрий Шепелев запечатлел игру 9-летнего сына Фриске на электрогитаре
Дмитрий Шепелев запечатлел игру 9-летнего сына Фриске на электрогитаре

Еще по теме

«Дома дети, а он номера девушек записывает, кобель!»: блогерша накинулась на Дмитрия Тарасова
Дмитрий Тарасов изменяет жене?
Дмитрий Тарасов сделал предложение Анастасии Костенко
СМИ: брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова могла разрушить фотомодель