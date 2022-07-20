Дочка Любови Успенской не может найти себе мужа
Сегодня, 01:50
Певица Любовь Успенская ищет для дочери достойного жениха. Артистка является примером очень любящей матери, готовой пожертвовать чем угодно ради счастья своего ребенка. Королева шансона не скрывает, что по-особенному относится к своей единственной дочери. Несмотря на то, что Татьяне Плаксиной уже 32 года, она никак не оторваться от матери. Одно время она пыталась жить отдельно, но закончилось это всё рехабом и проблемами с зависимостью. Только недавно дочь певицы вернулась к прежней жизни, под контроль своей матери. Татьяна довольна тем, что рядом есть близкий человек, который помогает с преодолением всех жизненных трудностей. Вот только на личной жизни это сказывается негативно.
Ходят слухи, что Успенская распугивает всех потенциальных женихов своей дочери. Мужчины буквально «шарахаются» от неё и обходят стороной. Как говорят, королева шансона слишком строга и требовательна к кавалерам. Однако сама Любовь уверяет, что это не так. Она готова принять в семью мужчину, который будет достойным выбором для Татьяны. «Меня не надо пугаться. Я вижу хороших людей и если это такой человек, то я постельку ему постелю и перину подложу», — говорит артистка НТВ. Успенская уверяет, что давно мечтает о свадьбе дочери и рождении внуков. Пока в звездной семье нет маленьких детей, певица дарит свою любовь маленькой Николь, которую она называет своей крестной дочкой. Речь идет о ребенке близких друзей артистки.
По материалам: z-aya