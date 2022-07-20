Дочка Любови Успенской не может найти себе мужа

Певица Любовь Успенская ищет для дочери достойного жениха. Артистка является примером очень любящей матери, готовой пожертвовать чем угодно ради счастья своего ребенка. Королева шансона не скрывает, что по-особенному относится к своей единственной дочери. Несмотря на то, что Татьяне Плаксиной уже 32 года, она никак не оторваться от матери. Одно время она пыталась жить отдельно, но закончилось это всё рехабом и проблемами с зависимостью. Только недавно дочь певицы вернулась к прежней жизни, под контроль своей матери. Татьяна довольна тем, что рядом есть близкий человек, который помогает с преодолением всех жизненных трудностей. Вот только на личной жизни это сказывается негативно.Ходят слухи, что Успенская распугивает всех потенциальных женихов своей дочери. Мужчины буквально «шарахаются» от неё и обходят стороной. Как говорят, королева шансона слишком строга и требовательна к кавалерам. Однако сама Любовь уверяет, что это не так. Она готова принять в семью мужчину, который будет достойным выбором для Татьяны. «Меня не надо пугаться. Я вижу хороших людей и если это такой человек, то я постельку ему постелю и перину подложу», — говорит артистка НТВ. Успенская уверяет, что давно мечтает о свадьбе дочери и рождении внуков. Пока в звездной семье нет маленьких детей, певица дарит свою любовь маленькой Николь, которую она называет своей крестной дочкой. Речь идет о ребенке близких друзей артистки.