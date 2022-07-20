«Дома дети, а он номера девушек записывает, кобель!»: блогерша накинулась на Дмитрия Тарасова
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«Дома дети, а он номера девушек записывает, кобель!»: блогерша накинулась на Дмитрия Тарасова

«Дома дети, а он номера девушек записывает, кобель!»: блогерша накинулась на Дмитрия Тарасова

Более четырех лет длится брак футболиста и Анастасии Костенко. За это время супруги не раз сталкивались с не самыми приятными слухами в свой адрес. В этот раз блогерша и бизнесвумен Ольга Лейбман рассказала подписчиками, что спортсмен пытался флиртовать с другими девушками в фитнес-клубе.


Ольга якобы лично видела Тарасова, который пользуется популярностью у женщин, несмотря на статус семьянина и многодетного отца.

«У нас в клубе новый клиент. Короче, встретила Дмитрия Тарасова — это бывший муж Ольги Бузовой, который сейчас женат на Анастасии Костенко, у них трое детей. Смешная ситуация. Я занимаюсь на тренажере, а он идет и так таращится. Он на всех женщин таращится. Я сделала морду кирпичом, мол, что это ты тут на меня уставился. Хотела, чтобы он отвалил от меня. Дмитрий сел на тренажер.

На соседней дорожке нарисовались две хорошенькие блондинки. Одна прям вся из себя выходила, так смешно было наблюдать. Она подошла к нему сфотографироваться, а он записал ее телефон, наверно, хотел потренироваться индивидуально. Такой кобель, дома трое детей! Эта Бузова несчастная страдала», — поделилась наблюдениями 49-летняя Лейбман в личном блоге.

Сам Дмитрий пока не прокомментировал нападки в свой адрес. Футболист, к слову, не перестает утверждать, что не изменяет Анастасии и любит лишь ее.

«Несмотря на то, что друзья отговаривали, мы все чаще стали проводить время вместе. У нас было много общих тем, которые мы могли обсуждать до ночи. Я помню тот самый момент, когда осознал, что хочу именно с ней создать крепкую семью. Сейчас я понимаю, насколько это был важный момент моей жизни — во мне была просто стопроцентная уверенность. Но через несколько дней после наших свиданий она пишет мне, что мы расстаемся. Я был в шоке, потому что никак этого не ожидал», — вспоминал как-то 35-летний футболист, говоря о знакомстве с Костенко.

Напомним, на счету Дмитрия Тарасова три брака. Первой женой футболиста стала Оксана Пономаренко, родившая ему дочь Ангелину, второй — телезвезда Ольга Бузова. И вот теперь спортсмен живет с Анастасией Костенко и воспитывает дочерей Милану, Еву, сына Алексея.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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