Друзья подтвердили неутешительный диагноз Лаймы Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле снова борется с раком груди. В 1989 году Лайме Вайкуле как одной из самых продаваемых артисток звукозаписывающей компании «Мелодия» предложили контракт в США. Певица без долгих раздумий решила переехать в Штаты и сразу же приступила к записи альбома на английском языке. Однако мечты о западной карьере закончились крахом, поскольку почти сразу после переезда у Лаймы Вайкуле обнаружили рак груди. А когда Лайма Вайкуле победила болезнь и покинула Штаты, приняла православное крещение. Артистка сосредоточилась на своем здоровье. Стала вегетарианкой, иногда даже голодала, чтобы поддерживать форму.«Еда для меня лишь топливо. Я спокойно переношу голодание. Закаляюсь, ныряю в ледяную воду, думаю, что я ем, пью, каким воздухом дышу. Сейчас я занимаюсь тем, что пользуюсь специальными японскими фильтрами, которые фильтруют воду и в душе, и в моем стакане. Обычно я его ношу с собой. Я помешана на Японии, я очень люблю их и доверяю. И я кладу специальные гомеопатические пакеты на стопу, которые вычищают все наши тяжелые металлы, всякую дрянь. И спорт. Вот все, что мы можем себе позволить, чтобы за собой смотреть. А все остальное - полный антирежим, - делилась с «КП» певица. Раз в год артистка летала на обследование в Америку, в клинику, где ее когда-то спасли от онкологии. «Мне повезло - я в тот момент была в Америке, мне вовремя помогли. Была на грани смерти... Но мой ангел-хранитель сильно работает. Думаю, испытания нам даются, чтобы мы стали лучше», - рассказывала тогда Лайма. А потом с грустью добавляла: «Если бы мне пришлось выбрать только одно - любовь, славу, богатство или дружбу, я бы выбрала только здоровье».И вот спустя 33 года в телеграм-каналах появились слухи: мол, Лайма Вайкуле снова борется с раком груди, болезнь вернулась. К сожалению, эту новость подтвердили и близкие друзья артистки. «У Лаймы рецидив. Она только вернулась из Америки, там как раз планово проверялась, и врачи заметили, что недуг вернулся. Сейчас Лайма уже у себя дома, в Латвии. Рядом с ней ее муж Андрей, он ее очень поддерживает, - говорят kp.ru друзья артистки. - Конечно, в голове только один вопрос: почему спустя столько лет болезнь вернулась? Лайма всегда очень следила за собой». «Пластику Лайма в последний раз делала в Америке в 2017 году. Это была круговая подтяжка лица. Потом она уже просто поддерживала красоту инъекциями. Они ли сыграли роковую роль или это просто злой рок - пока сложно сказать. Но Лайма держится, уже планирует выступления в Юрмале. Она не хочет говорить про болезнь: дескать, пошло рассказывать про свои болячки публично. Сейчас ей важны покой и поддержка близких», - поделились с «КП» друзья Вайкуле.