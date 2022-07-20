Джабаров рассказал о перспективах торговых отношений России с Ираном
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Джабаров рассказал о перспективах торговых отношений России с Ираном

Джабаров рассказал о перспективах торговых отношений России с Ираном

Иран может стать торговыми воротами для России в Азию, на Ближний Восток. А российский рынок, в свою очередь, откроет свои ворота для иранского бизнеса. Об этом сказал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Иран давно научился жить в условиях санкций… Что касается продовольствия, страна имеет возможности выхода на российский рынок. И российский рынок, уверен, откроет свои ворота для иранского бизнеса», — сказал Джабаров. Более того Иран, по его словам, «это, можно сказать, территория, которая будет использована нами для выхода в Индийский океан».

Иран может стать торговыми воротами для России в Азию, на Ближний восток, добавил сенатор. «…Потому что закупорить Иран в Персидском заливе никому не удастся», — добавил политик.

Несмотря на огромные санкции, Иран показал свою мощную выживаемость, считает Джабаров. «У многих складывается впечатление, что это страна отсталая. Ничего подобного. Потенциал огромный у страны», — сказал политик. Он отметил, что страна занимает второе место по запасам газа и третье место по запасам нефти в мире. «Хочу сказать, сказать, что это мощный рычаг, у них реально есть что продавать», — добавил политик.

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По материалам: pnp.ru

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