Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы
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Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы

Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбыУходящий в отставку премьер Джонсон призвал готовить фиш-энд-чипс без российской рыбы

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвал продавцов традиционного блюда фиш-энд-чипс отказаться от рыбы, выловленной в России, сообщает РИА Новости. Ингредиенты для его приготовления (рыба и картофель) подорожали после введения санкций.

«Я думаю, очень важно призывать наши замечательные заведения, где подают фиш-энд-чипс, использовать не только российские фиш-энд-чипс», — сказал Джонсон, отвечая на вопросы парламентария по поводу антироссийских санкций.

Большинство поставок белой рыбы осуществляются по заключенным контрактам, так как она востребована. Около 40 процентов морского окуня и трески поставлялись из России. В марте 2022 года Британия повысила пошлины на импорт белой рыбы из России до 35 процентов. Это делает поставки труднодоступными и дорогими. Под угрозой закрытия оказались около трети заведений, специализирующихся на подаче рыбного блюда.

Ранее сообщалось, что руководство профсоюзной организации «Национальная федерация продавцов жареной рыбы» намерено обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении РФ.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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