EA рассказала, как будет работать кроссплатформенный мультиплеер в FIFA 23
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EA рассказала, как будет работать кроссплатформенный мультиплеер в FIFA 23

EA рассказала, как будет работать кроссплатформенный мультиплеер в FIFA 23


Издательство Electronic Arts сегодня представило некоторую информацию по кроссплатформенному мультиплееру в новом футбольном симуляторе FIFA 23. Игроки на Xbox, Playstation и PC давно ожидали возможность играть вместе в FIFA, и вскоре у них появится такая возможность.

Ниже можно посмотреть, в каких случаях и в каких режимах FIFA 23 будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер. Отметим, что он будет доступен для игр только в формате «1 на 1».


В этом году FIFA будет на PC идентична версии для консолей нового поколения. Напомним, FIFA 22 не имела ряд преимуществ, которые были доступны только на приставках нового поколения. Тогда разработчики отмечали, что приняли такое решения из желания сохранить низкими минимальные системные требования.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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