Филипп Киркоров стал неугодным

Певцу Филиппу Киркорову нигде не рады. Издание «Блокнот Краснодара» со ссылкой на хакеров группы RaHDIt сообщил, что номер телефона музыканта якобы появился в чате одесской террористической запрещенной в России организации «Правый сектор»*. Кроме того, утверждает издание, запланированные на территории Краснодарского края концерты музыканта поклонники якобы требуют отменить. Выступлений на юге России у Киркорова планируется три: 22 июля в Сочи, 24 июля – в Геленджике, а 25 июля – в Анапе.Отметим, что ранее против Киркорова выступил лидер движения «Наш дом - город Грозный» Сайпуддин Гучигов, который решил «поддержать православных братьев», в Пятигорске отменены концерты артиста. Причина – юбилейная программа Филиппа Бедросовича с танцами на кресте. В Краснодарском крае, по данным ««Блокнота Краснодара», люди требуют отмены концертов певца по той же причине, а также из-за поддержки Максима Галкина. * «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории России.