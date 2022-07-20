«Газпром» сообщил о неконкретном рекорде поставок в Китай
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«Газпром» сообщил о неконкретном рекорде поставок в Китай

«Газпром» сообщил о неконкретном рекорде поставок в Китай«Газпром» сообщил о неконкретном рекорде поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

Суточные поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай обновили исторический максимум. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Газпрома». При этом, как и в прошлые разы, компания не указала конкретные объемы прокачки.

Китайское направление остается единственным, по которому российский монополист отказывается предоставлять подробную статистику. В случае транспортировки по украинской газотранспортной системе (ГТС), газопроводам «Турецкий поток», «Голубой поток» и «Северный поток» компания регулярно называет объемы суточной прокачки и общих поставок.

Ранее сообщалось, что продажа газа в дальнее зарубежье в физическом выражении в период с 1 января 2022 года по 15 июля сократилась на 33,1 процента, до 71,9 миллиарда кубометров. Такой результат обеспечило обрушение продаж в Европу.

Поставки в Китай по «Силе Сибири» в абсолютных цифрах носят достаточно скромный характер. В прошлые годы Газпром поставлял в Европу до 200 миллиардов кубометров в год. Согласно планам, озвученным в 2019 году и с тех пор не подвергавшихся пересмотру, в 2022-м Китай должен получить 15 миллиардов кубометров.

В 2020-м году по этому маршруту было поставлено 4,1 миллиарда кубометров, в 2021-м — 10,39 миллиарда, причем во второй половине года прокачка была увеличена. Ранее «Газпром» сообщал, что в начале 2022 года поставки выросли на 60 процентов в годовом выражении, таким образом, достигнутый результат соответствует планам.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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