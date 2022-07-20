Gemini первой в Ирландии получила лицензию провайдера цифровых активов
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Gemini первой в Ирландии получила лицензию провайдера цифровых активов

Gemini первой в Ирландии получила лицензию провайдера цифровых активов


Криптовалютная биржа Gemini получила одобрение ЦБ Ирландии на деятельность в качестве провайдера услуг на рынке цифровых активов.



Пользователи получат доступ к торговле и хранению более чем 100 криптовалют и смогут депонировать на счета средства в евро и британском фунте.


Gemini открыла офис в Дублине в 2021 году. За год до этого платформа подала заявку на лицензию оператора электронных денег. Компанию авторизовали в этом качестве в марте 2022 года.


В 2020 году Gemini получила лицензию FCA для работы с цифровыми активами в Великобритании.


Напомним, в июле стало известно о второй волне сокращений платформы. В общей сложности штат Gemini сократили на 17%.


В начале года компания приобрела провайдера торговых технологий Omniex и поглотила платформу по управлению портфелем криптовалют BITRIA.


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# Экономика gemini, ирландия, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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