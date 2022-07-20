Gemini первой в Ирландии получила лицензию провайдера цифровых активов

Криптовалютная биржа Gemini получила одобрение ЦБ Ирландии на деятельность в качестве провайдера услуг на рынке цифровых активов.

We are thrilled to announce that Gemini is the first company to be registered as a Virtual Asset Service Provider (VASP) by the Central Bank of Ireland.



Learn more on our blog: https://t.co/fDYN81Nwoo pic.twitter.com/ML2LIZVHRU — Gemini (@Gemini) July 19, 2022

Пользователи получат доступ к торговле и хранению более чем 100 криптовалют и смогут депонировать на счета средства в евро и британском фунте.

Gemini открыла офис в Дублине в 2021 году. За год до этого платформа подала заявку на лицензию оператора электронных денег. Компанию авторизовали в этом качестве в марте 2022 года.

В 2020 году Gemini получила лицензию FCA для работы с цифровыми активами в Великобритании.

Напомним, в июле стало известно о второй волне сокращений платформы. В общей сложности штат Gemini сократили на 17%.

В начале года компания приобрела провайдера торговых технологий Omniex и поглотила платформу по управлению портфелем криптовалют BITRIA.

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