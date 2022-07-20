Глава обстрелянного ВСУ российского региона рассказал подробности о разрушениях
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Глава обстрелянного ВСУ российского региона рассказал подробности о разрушениях

Глава обстрелянного ВСУ российского региона рассказал подробности о разрушенияхГлава Белгородской области Гладков заявил о 10 поврежденных участках после обстрела ВСУ

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) расположенного в приграничной зоне села Нехотеевка в Белгородской области были повреждены участки десяти домовладений. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, по словам Гладкова, от обстрела загорелось поле с пшеницей.

«От взрывов загорелось пшеничное поле. Выгорело порядка 20 га хлеба», — уточнил глава Белгородской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по селам Журавлевка и Нехотеевка. Предварительно, зафиксировано падение 5 снарядов. В результате погиб местный житель 1958 года рождения.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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