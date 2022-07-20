Группа "На-На" в золотом составе возвращается
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Группа "На-На" в золотом составе возвращается

Группа "На-На" в золотом составе возвращается

Состав популярной в 90-е годы группы «На-На», основанной в 1989 году Бари Алибасовым, менялся множество раз. И сейчас группа периодически дает выступления, записывает новые песни, но многие поклонники помнят именно «золотой», изначальный, состав команды. К великому счастью, скоро они смогут наблюдать его на сцене.

Одним из главных солистов «На-На» на протяжении почти 10 лет (до 1998 года) был легендарный Владимир Левкин. В начале июня артисту исполнилось 55 лет, и он решил отметить юбилей с размахом. Правда, в сам день рождения он отметил в узком семейном кругу, но в сентябре решил устроить широкое празднование, приурочив его к юбилейному концерту.

Самым неожиданным стало решение на день воссоединить тот самый «золотой» состав группы. Артисты все эти годы хорошо общались друг с другом, но никогда не пытались повторить выступление на сцене. Такой опыт будет первым.



Культовый состав, включающий Владимира Левкина, Александра Запорожца, Павла Соколова и Валерия Юрина, выступит на сцене «Главклуба».

«Мы ни разу не собирались так, чтобы исполнить старые хиты, вернуться в то время, когда были молоды, счастливы и подпевали «Упала шляпа», - делится с поклонниками Владимир Левкин.

Помимо «Нанайцев», на концерте выступят и другие известные артисты: Марина Хлебникова, Игорь Корнилов, Юта, Александр Скрип, а также солисты «На-На» разных лет. На сцену выйдут также супруга Левкина Маруся и его 10-летняя дочка Ника. На юбилейном концерте будет присутствовать Бари Алибасов, который обещал со своей стороны какой-то сюрприз.


Сентябрьский концерт Владимира Левкина обещает быть интересным. В любом случае, там соберутся звезды 90-2000-х годов и устроят зажигательный вечер воспоминаний.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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