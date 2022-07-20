ИКАО заявила о заведомо ложной информации о бомбе на борту самолета Ryanair

Вадим Карасев

ИКАО: информация о бомбе на борту севшего в Минске самолета Ryanair была заведомо ложной

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявил, что информация о бомбе на борту самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске по распоряжению властей Белоруссии, была заведомо ложной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ИКАО.

«Совет ИКАО признал, что сообщение о заложенной на рейсе FR4978 авиакомпании Ryanair бомбе было заведомо ложным и угрожало его безопасности, а также что информация об этой угрозе была доведена до сведения летного экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Белоруссии», — говорится в документе.

В организации подчеркнули, что никаких доказательств существования взрывного устройства не было обнаружено ни при проверке лайнера перед вылетом в Афинах, ни при многочисленных осмотрах в Белоруссии и Литве.

Президент совета ИКАО Сальваторе Шаккитано готов направить итоги расследования генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу для изучения и принятия соответствующих мер, указывается в докладе.

Лайнер компании Ryanair, следующий из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске 23 мая 2021 года после сообщения об угрозе взрыва, которая впоследствии не подтвердилась. На борту находились основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Оба были задержаны.

По мнению Протасевича, к отправке сообщения о лжеминировании самолета Ryanair причастны оппозиционеры Франтишек Вячорка, Ян Рудик и Даниил Богданович. Все они проживают в Евросоюзе.