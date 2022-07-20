Итан Хоук высказался о критикующих Marvel режиссерах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Итан Хоук высказался о критикующих Marvel режиссерах

Итан Хоук высказался о критикующих Marvel режиссерахИтан Хоук призвал не сравнивать блокбастеры Marvel с арт-хаусом

Американский актер Итан Хоук высказался о режиссерах, критикующих проекты студии Marvel. Об этом сообщает IndieWire.

«Если такие люди, как [Мартин] Скорсезе и [Фрэнсис Форд] Коппола, не будут говорить о том, что есть более важные вещи, чем зарабатывание денег, то кто это сделает? Им легко делать такие заявления, но кто-то в обществе должен говорить, что [проекты Marvel] — это не "Фанни и Александр"», — считает артист.

При этом он предложил не сравнивать суперегеройские блокбастеры с арт-хаусом. Он пояснил, что это разные жанры, к которым применяются разные критерии. По мнению Хоука, нет ничего высокомерного в том, что именитые режиссеры призывают держать высокую планку в кинематографе.

Актер сыграл в сериале Marvel «Лунный рыцарь». Хоук отметил, что компания хорошо относится к артистам и дает им много творческой свободы.

В октябре 2019 года режиссер Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал супергеройские блокбастеры студии Marvel и отказался считать их киноискусством. С такой же позицией выступал и Мартин Скорсезе. Кроме того, кинокомиксы критиковали Терри Гиллиам и Ридли Скотт.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Американскую блогершу изнасиловали и сняли на видео
Американскую блогершу изнасиловали и сняли на видео
Итан Хоук высказался о критикующих Marvel режиссерах
Итан Хоук высказался о критикующих Marvel режиссерах
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко возмутило, что она рожала при трехлетнем сыне
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко
Максим Галкин может оставить Аллу Пугачеву ни с чем в случае развода
Максим Галкин может оставить Аллу Пугачеву ни с чем в случае развода
Регина Тодоренко совмещает кормление грудью малыша и чтение сказки старшему сыну
Регина Тодоренко совмещает кормление грудью малыша и чтение сказки
Тигран Кеосаян высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Тигран Кеосаян высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о знакомстве с ним
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о знакомстве с ним
Настя Ивлеева отметила годовщину с бывшим мужем
Настя Ивлеева отметила годовщину с бывшим мужем
Как услышать подсказки Вселенной и во сне получить ответ на наболевший вопрос
Как услышать подсказки Вселенной и во сне получить ответ на
Рифмы из социальных сетей (14 фото)
Рифмы из социальных сетей (14 фото)
Владимир Путин поддержал проект по созданию молодёжного экологического центра в Байкальске
Владимир Путин поддержал проект по созданию молодёжного
Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы
Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы

Топ на сегодня

Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день месяца
Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям Донбасса
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям
Виталий Гогунский не платит алименты
Виталий Гогунский не платит алименты
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000

Еще по теме

Фрэнсис Форд Коппола вслед за Мартином Скорсезе обрушился на фильмы Marvel
Глава Disney разрешил Скорсезе и Копполе «ныть» по поводу супергеройских фильмов
Литвинова назвала фильмы Marvel «киношным фаст-фудом» и восхитилась DC
Венсан Кассель объявил супергеройские фильмы Marvel и DC детскими