Иван Охлобыстин прошелся по российской интеллигенции

Актер Иван Охлобыстин рассказал об эскортниках. Популярный российский актер Иван Охлобыстин нелицеприятно высказался в адрес людей, считающих себя российской интеллигенцией. По его словам, у этих людей нет твердой позиции в отношении своей страны.«Обычно они привыкли занимать роль эскортников. Нет у них ни вдохновения, ни чести, ни храбрости для решения серьезных, художественных задач. Мелковаты душонкой. Умом не густы», - цитирует Охлобыстина «МК». Он посетовал, что в России даже от мейнстрима ничего осталось — он растаял, оставив за собой лишь пятно.