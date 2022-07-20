Иван Охлобыстин прошелся по российской интеллигенции
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Иван Охлобыстин прошелся по российской интеллигенции

Иван Охлобыстин прошелся по российской интеллигенции
Актер Иван Охлобыстин рассказал об эскортниках. Популярный российский актер Иван Охлобыстин нелицеприятно высказался в адрес людей, считающих себя российской интеллигенцией. По его словам, у этих людей нет твердой позиции в отношении своей страны.
«Обычно они привыкли занимать роль эскортников. Нет у них ни вдохновения, ни чести, ни храбрости для решения серьезных, художественных задач. Мелковаты душонкой. Умом не густы», - цитирует Охлобыстина «МК». Он посетовал, что в России даже от мейнстрима ничего осталось — он растаял, оставив за собой лишь пятно.
# Шоу-бизнес Охлобыстин Иван
По материалам: z-aya

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