Якубович прокомментировал снятие с эфира шоу «Вечерний Ургант»
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Якубович прокомментировал снятие с эфира шоу «Вечерний Ургант»

Якубович прокомментировал снятие с эфира шоу «Вечерний Ургант»Леонид Якубович назвал снятие с эфира Первого канала шоу «Вечерний Ургант» ошибкой

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал снятие с эфира Первого канала шоу «Вечерний Ургант». В выпуске шоу «Респиратор Бабушкина», опубликованном на YouTube-канале RTVI, он назвал подобное решение ошибкой.

«Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы. И не всегда такие серьезные и направленные патриотически. (…) Мне кажется, что отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива», — заявил Якубович.

Телеведущий добавил, что не знает, с чем может быть связано это решение. «Может, какие-то высшие соображения диктуют именно такую политику канала», — предположил он.

После начала спецоперации России на Украине шоу «Вечерний Ургант» и еще ряд других развлекательных программ перестали выходить в эфир на Первом канале. Их заменили программы общественно-политической направленности. 12 мая издание PeopleTalk сообщило о закрытии «Вечернего Урганта». Однако Первый канал опроверг это сообщение. Последний выпуск шоу вышел в эфир 21 февраля.

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По материалам: lenta.ru

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