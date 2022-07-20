Яна Рудковская показала идеальную фигуру на фото в бикини

47-летняя бизнесвумен Яна Рудковвская поделилась пляжными фото, на которых позирует в бикини. Яна Рудковская поделилась с фанатами летним настроением. Продюсер опубликовала в Сети кадры, сделанные во время её отдыха в Турции. До этого знаменитая блондинка отдыхала с мужем Евгением Плющенко и детьми в Сочи, а потом перебралась в роскошный отель в районе Кемера. Рудковская говорит, что ещё никогда не сталкивалась с уровнем сервиса, который им предложили турки. А ведь удивить российскую звезду, привыкшую к роскоши, не так-то просто. Особенно в том, что касается люкса и разнообразия завтраков. «Ты только подумал, а тебе уже принесли! Сервис на 6 звёзд! Виллы — потрясающие, все новое! Завтраки, не поверите, лучшие в мире! Мы все в шоке», — рассказала Рудковская о своем отпуске за границей.Несмотря на то, что шеф-повар отеля готовит очень вкусно, Яна держит свой аппетит под контролем. Всё ради того, чтобы не потерять форму. Сегодня она устроила небольшую фотосессию около моря, похваставшись абсолютно идеальной фигурой. Как бы хейтеры ни относились к Рудковской, для того, чтобы сохранить стройные ноги и плоский живот к 47 годам, нужно держать себя в жестких рамках.Поклонники были в восторге от снимков, но и без критики не обошлось. Многие посчитали, что Рудковская уже не в том возрасте, чтобы щеголять по пляжам в бикини. Недавно Яна четко обозначила свою позицию по поводу темы эйджизма в России.«Для меня, баба в 45 лет – ягодка опять. Когда мне говорят, что в этом возрасте люди – «бабки», которым нельзя даже надевать купальник…. Да у меня охренительная фигура! Всем бы такую фигуру в 30 лет, как у меня», — считает Рудковская.