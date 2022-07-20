Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил о необходимости нового проекта Запада
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Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил о необходимости нового проекта Запада

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил о необходимости нового проекта Запада

Бывший премьер Великобритании Тони Блэр в своем докладе на мероприятии фонда Дитчли заявил, что в нынешнем году становится очевидным, что для большой части Западного мира условия жизни перестали улучшаться, миллионы людей живут на минимально допустимом уровне, в то время как из-за инфляции реальные доходы населения падают.

После финансового кризиса Запад поборол экономическую депрессию монетарной политикой и рекапитализацией банков, которые поощряли тех, у кого были средства и наказывали тех, у кого их не было. Политическими последствиями этого за последние 15 лет стал разгул популизма, указал экс-премьер.


"Сегодня западной демократии нужен новый проект, который укажет направления, даст надежду и убедительное объяснение тому, как мы достигнем успеха в меняющемся мире".

В части внешней политики украинский конфликт должен стать поворотной точкой, которая вернет Западу понимание его предназначения в мире. И не только из-за России, но и потому, что это важно в отношении Китая. Главное геополитическое изменение этого века пойдет не из России, а из Китая – мы подходим к концу политического и экономического доминирования Запада. Мир становится биполярным или многополярным.

Китай – это уже вторая мировая сверхдержава, его население больше, чем у Европы и Северной Америки вместе взятых, его экономика приближается по размерам к американской, констатирует политик. Более 20 лет КНР активно и успешно развивает отношения со всем миром и сравнялась с США во многих технологических областях и в некоторых сможет их опередить. Это древняя цивилизация, хорошо образованный и процветающий народ. Так что место Китая как сверхдержавы  естественно и оправданно, это уже не Советский Союз.

Впервые в современной истории Восток может быть на равных условиях с Западом. В переломные моменты ХХ века западная демократия была более развитой, чем ее противники, – в 2022-м году это уже не так или, по крайней мере, не так очевидно. В то же время Си Цзиньпин не скрывает своего презрения к западному "упадку", личного восхищения методами Владимира Путина и намерений вернуть Тайвань под контроль Пекина.

"Мы уже не можем строить свою политику на уверенности в том, что Китай не попытается вернуть Тайвань военным путем. И даже безотносительно тайваньского вопроса реальность такова, что под руководством Си Цзиньпина Китай борется за влияние и при этом довольно агрессивно", - считает Блэр.

И Китай будет не одинок, у него будут союзники: Россия точно, Иран – возможно. Запад же должен выработать политику, которая покажет Китаю, что на разные подходы к нам мы ответим разными подходами к нему. Что мы признаем Китай как мировую державу, что мы уважаем китайский народ и его культуру. Мы должны быть открыты к тому, что Китай изменится, но достаточно мощными на случай, если этого не произойдет.

Для этого Западу нужна стратегия. США будут лидером нового проекта, но обязаны привлекать союзников к его разработке и исполнению. Нужно увеличить оборонные расходы и поддерживать свое военное превосходство. У США по-прежнему крупнейшая армия с лучшим в мире оснащением, однако мы должны иметь такое превосходство, которое позволит нам отвечать на любые варианты конфликтов во всех точках Земли.

Пока Китай, Россия, Турция и даже Иран вливали огромные ресурсы в развивающиеся страны, пуская там корни в оборонной и политической сферах, институты Запада в области "мягкой силы" были забюрократизированы, неизобретательны и часто вмешивались в политику, не принося какого-либо результата.


"Мы должны показывать силу и приверженность даже тогда, когда это не находит народной поддержки – урок, который мы получили после ухода из Афганистана и снижения активности в Ираке и Ливии", - подчеркну Блэр.

Люди по всему миру должны понимать, "что мы делаем, какова наша стратегия". Видеть, что наш план построен на глубокой политической хватке, а не отталкивается от актуальной повестки Твиттера.

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По материалам: uposters.ru

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