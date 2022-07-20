Эксперт рассказала, какие женщины добиваются успеха и как узнать свой тип
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Эксперт рассказала, какие женщины добиваются успеха и как узнать свой тип

Эксперт рассказала, какие женщины добиваются успеха и как узнать свой тип

Все женщины имеют набор особых качеств. Однако чтобы добиться высоких результатов в жизни, нужно «прокачать» свои лучшие стороны и сделать их основой собственной марки. Эксперт по продвижению личного бренда Катя Кос использовала методику Юнга и составила типы женщин, которые добиваются успеха. Ознакомьтесь с 12 вариантами личности, чтобы узнать свой тип.

Типы женщин, которые добиваются успеха: как узнать свой тип

Мадонна

Этот тип женщин любит помогать окружающим и быть для них опорой. Они умеют успокоить человека, давать дельные советы и оберегать их от возможных ошибок. Но также такие личности любят, чтобы их ценили и признавали.

Не получить благодарность для них – самый большой страх.

Представительницы этого типа успешно развиваются в сфере страхования, медицины и в детской отрасли.

Муза

Муза способна по-особому замечать таланты, видеть ситуации и процессы. Она любит создавать исключительные вещи, которые будут особо значимы. Ее сильными сторонами можно выделить богатое воображение, оригинальность и креативный подход.

Такие личности успешно развиваются в сфере искусств и творчества.

Чего больше всего боится Муза, так это уйти в депрессию и быть непризнанной.

Императрица

Императрица любит властвовать и контролировать все вокруг, в том числе и людей. Это уверенная в себе личность. Она привыкла доминировать во всем, и при этом не боится брать на себя ответственность за все происходящее.

Женщины этого типа добиваются успеха в сфере премиальных услуг, недвижимости и обслуживания на высоком уровне.

Самый большой страх для Императрицы – проявить слабость и быть непризнанной.

Волшебница

Женщины, которые относятся к этому типу, любят исполнять мечты, как свои, так и окружающих. Они умеют мотивировать людей и показывают, какой прекрасной может быть жизнь. Волшебница уверена, что достичь успеха сможет каждый, главное, не ограничивать свое воображение.

К сильным сторонам этого типа можно отнести открытость, любознательность и способность мотивировать людей.

Женщины могут добиться успеха в сфере астрологии, образования и бьюти-услуг.

Больше всего боятся потерять уверенность в себе и веру в свои силы.

Любовница

Женщины этого типа хотят всегда быть желанными. Они очаровывают окружающих своей привлекательностью, от них веет близостью, но их нужно завоевывать. Любовница открыто выражает свои эмоции и потребности, и ни для кого не секрет, что для нее важны материальные ценности.

Женщина любит, чтобы внимание было направлено только на нее. К ее сильным сторонам относятся: романтичность, любовь к себе и жизненным радостям.

Она успешно развивается в сфере продаж и обслуживания, а также в бьюти-индустрии.

Боится остаться без внимания.

Соседка

Эти личности умеют быстро и легко находить общий язык с окружающими людьми. Они не любят выделяться среди других, при этом остаются добрыми и ненавязчивыми. Соседка доверяет другим и приятна в общении.

К ее сильным сторонам относятся: умение дружить и объединять людей.

Отлично себя проявляет и добивается успеха в сфере продаж среднего ценового сегмента.

Боится остаться без общения.

Бунтарка

Этот тип любит устраивать перевороты и делать мир лучше. Бунтарка не подчиняется никаким принципам и хочет быть свободной. Обычно это миролюбивые люди, но злость также помогаем им двигаться вперед. Женщины этого типа всегда отстаивают свои интересы.

К их сильным сторонам можно отнести незаурядность, твердое мнение и любовь к свободе.

Сфера, в которой она будет успешно развиваться, — продажа мужских товаров и молодежных продуктов.

Боится зависеть от других и покоряться.

Любительница приключений

Этим типом женщин движет желание исследовать мир, познать себя и получить яркие эмоции. Они склонны к авантюрам и идут навстречу любым вызовам.

Любопытство, желание познать что-то новое являются сильной стороной любительниц приключений.

Они успешно развиваются и достигают вершин в сфере новаторских услуг и реализации товаров.

Больше всего они боятся зависеть от других людей и обстоятельств.

Шутница

Представительницы этого типа стараются все время поднимать настроение себе и окружающим. Они не привыкли грустить и умеют быстро находить выход из трудной ситуации.

Их сильные стороны: оптимистичный настрой, креативность и находчивость.

Отлично проявляют себя в сфере развлечений, а также реализации детских товаров и услуг.

Боятся негатива и скуки.

Интеллектуалка

Интеллектуалкой движет желание обучаться, развиваться и делиться информацией с другими. Она не устает учиться, а все для того, чтобы в своем окружении блеснуть умом и поделиться мудростью.

Она умеет оказывать влияние на людей и делиться полезной информацией – это ее самые сильные стороны.

Добивается успеха в сфере образования. Обычно занимает высокие должности в компании.

Боится чего-то не знать и дезинформировать других.

Невинная

Такая личность позитивно смотрит на жизнь, хочет чтобы во всем была стабильность и все вокруг излучало счастье. У нее только чистые намерения и она верит, что все люди могут быть успешными.

Сильными сторонами являются честность, искренность и простота.

Ей обеспечен успех в сфере образования и воспитания, а также в бьюти-индустрии.

Боится негатива, тоски и распущенности.

Героиня

Героиня любит выделяться на фоне других путем преодоления сложных препятствий. Она не боится вызовов, а каждое достижение поставленных целей, наоборот, делает ее победу более значимой.

Целеустремленность, желание развиваться и смелость можно отнести к сильным сторонам героини.

Она добивается успеха в сфере реализации недвижимости и туризма.

Боится не достичь поставленных целей.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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