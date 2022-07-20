Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на Украине, а увеличит риски для экономики
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Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на Украине, а увеличит риски для экономики

Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на Украине, а увеличит риски для экономики

Журналист и политолог Руслан Осташко считает, что меры Национального банка Украины (НБУ) по поднятию ставки рефинансирования в сложившихся условиях не решают проблему инфляции, а только увеличивают риски для банковской системы и экономики Украины в целом.

Об этом он написал в своем telegram-канале.


В июне 2022 года НБУ повысил ставку рефинансирования с 10 до 25 %. С учетом этого решения, ставка по депозитным сертификатам увеличилась с 9 до 23 %, а по кредитам рефинансирования – с 11 до 27 %.

По мнению Осташко, киевский режим надеется таким образом сдержать рекордную инфляцию в стране, рост которой с февраля по июнь составил с 10,7 до 21,5 %. Это максимальный показатель за последние 6 лет.

Политолог приводит слова президента Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрея Дубаса, который считает, что повышение ставки рефинансирования приведет к закрытию более 20 банков и навредит финансовой стабильности Украины.

Осташко считает, что в экономике Украины "намечается катастрофа".

"НБУ, начиная с февраля этого года напечатал рекордное количество новых гривен, что свидетельствует о том, что госбюджет страны пуст. В марте было напечатано 20 млрд грн, в апреле и мае уже по 50 млрд", - говорит эксперт.

Он считает, что покупка НБУ военных облигаций на 70 млрд грн вынужденная мера, чтобы Минфин Украины мог наполнить государственный бюджет. При этом, по словам министра финансов Сергея Марченко, в мае расходы украинского бюджета достигли 251 млрд грн.

Осташко также ссылается на мнение российского экономиста и финансиста Александра Лосева, который полагает, что киевская власть пытается продлить свое существование с помощью печатного станка.


"Меры НБУ по поднятию ставки рефинансирования в сложившихся условиях не решают проблему инфляции, а только увеличивают риски для банковской системы и экономики Украины в целом", - резюмирует Осташко.

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По материалам: uposters.ru

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