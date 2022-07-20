Юлия Белая выбрала не Салибекова, а Санникова

Вадим Карасев

На Поляне началось нечто очень странное. По какой-то неведомой причине Белая приняла решения принять ухаживания Антона Санникова, предварительно бросив Тиграна Салибекова. На самом деле, данный выбор достаточно странный, так как Антон младше Юлии на целых десять лет.Видимо, Тигран не просто так говорит, что девушке следует посетить психотерапевта. Ещё совсем недавно эта пара планировала завести полноценную семью с ребёнком. Они даже намеревались высчитать пол ребёнка, но сейчас планы пары резко изменились.В итоге Белая начала радоваться жизни без Тиграна, а сам Салибеков тем временем начал ухаживать за Алиной Иордан. Однако Алина теперь не свободна, а Белая серьёзно обиделась и решила поставить на этих отношениях крест.Пока не ясно, какие цели преследует Белая. Быть может это очередная манипуляция, а сама Юля просто рассчитывает на предложение руки и сердца? Или она начала рассматривать Антона как донора для рождения малыша? Или это очередной способ оправдать своё присутствие на Дом-2?