Юра Борисов сыграет Александра Пушкина в мюзикле "Пророк". К касту присоединится Паулина Андреева

Вадим Карасев

Актер Юра Борисов сыграет Александра Пушкина в новом мюзикле "Пророк". Об этом сообщает телеграм-канал "Бюллетень кинопрокатчика". Анонс фильма состоялся во время питчинга Фонда кино.

В актерском составе фильма также значится Паулина Андреева, которая появится на экране в роли Авдотьи Голицыной. Роль Ивана Пущина исполнит актер Кирилл Ковбас.

Фильм-мюзикл будет представлен в честь 225-летия со дня рождения Пушкина и расскажет о жизненном пути писателя. В центре сюжета окажется история взросления Александра Пушкина, которая подчеркнет значимость поэта для российской культуры."

Пророк" выйдет на экраны в феврале 2024 года. Фильм снимет компания "Централ Партнершип" в партнерстве с "Кинословом". Режиссером фильма станет Феликс Умаров.

Как отмечают создатели, референсом для будущего мюзикла станет картина режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд".

Ксения Смирнова