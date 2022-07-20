Как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь

Счастье и успех в жизни будут только в том случае, если в доме будет царить порядок. Есть несколько проверенных способов уборки, которые помогут привлечь удачу и благополучие в жизнь каждого. Грязь и хаос являются главным препятствием на пути к счастью.

Почему важно поддерживать порядок в доме

Когда в доме не убрано, создается энергетический хаос и ослабевают энергетические потоки. Вместе с этим накапливается негативная энергия, которая наполняет каждый уголок в доме. Присутствие негативной энергетики способствует развитию недугов, бед и упадку сил.





Постоянный хаос в доме станет основной причиной появления разных проблем. Когда человек все время пребывает в грязи, его чакры закрываются, ему становится неприятно находиться в этом месте. Все это забирает силы у человека, и он видит во всем один негатив.

Как делать уборку, чтобы привлечь в жизнь успех и счастье

Магическая уборка

Этот вид уборки является полезным и важным в большинстве случаев. Особенно полезно проводить ее после ухода из дома токсичных людей. Полезно сделать ее также, когда есть подозрения в том, что человека сглазили.

Не лишним будет проведение ее в случае, когда семья перебралась на новое место жительства. Подобным образом можно избавиться от негатива и плохой энергетики, которые могли остаться в доме от прежних хозяев.





Выполнять магическую уборку несложно. Можно вымыть полы с добавлением четверговой соли, если таковой нет, то можно использовать обычную. Все дело в том, что соль не только очистит дом, но и позволит улучшить финансовое благополучие.

Смочив салфетку в святой воде, следует протереть ею полы возле дверных проемов. В этот момент можно читать специальные молитвы, либо же попросить своими словами помощи у Бога.

Перестановка мебели

Сделав перестановку в доме, можно улучшить энергетику. Для начала потребуется сделать обычную уборку традиционным способом. Сперва необходимо протереть пыль, начиная с верха, и постепенно двигаться вниз. После этого проводится влажная уборка, а уже в конце можно приступить к перестановке.





Согласно учению фэн-шуй эта уборка станет самой продуктивной, потому что в этот момент будут наиболее активными энергетические потоки. Завершать уборку следует избавлением от предметов и вещей, которые уже вышли из строя, или их никто не будет использовать. Не нужно копить в доме хлам, потому что пользы от наведения порядка будет мало.

Мысли о хорошем

Во время проведения уборки в доме необходимо думать только о хорошем. Можно даже представить, как из дома уходит все плохое и негативное. Только таким образом можно впустить в свою жизнь счастье, удачу и положительную энергетику.

Фаза Луны

Немаловажную роль в выборе периода проведения уборки играет фаза Луны. Лучше всего наводить чистоту в своем жилище в период убивающей Луны, это поможет привлечь финансовую стабильность и удачу. В этот момент можно вытереть пыль, подмести и помыть полы, а также натереть мебель.





Растущая Луна благоприятным образом сказывается на растениях, потому можно смело приступать к пересадке растений в горшки. Можно также почистить кухню или приготовить вкусные угощения.