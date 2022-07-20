Как услышать подсказки Вселенной и во сне получить ответ на наболевший вопрос

Люди, обладающие природной интуицией, имеют тесную связь со Вселенной. Они слышат ее сигналы, видят знаки, посылаемые нам в виде мыслей, образов, различных событий. Но важно не только чувствовать, но и знать, как правильно расшифровать тот или иной посыл, получить ответы на свои наболевшие вопросы. Сделать это можно разными путями, но чаще всего эта связь со Вселенной устанавливается через сон. Во сне наш мозг находится в несколько расслабленном состоянии и больше готов воспринимать информацию, приходящую из нашего подсознания.

Как подготовиться к получению информации во сне





Во сне нам нередко приходят важные послания от Вселенной, но мы не готовы воспринимать их по разным причинам. Кроме того, просыпаясь утром, мы часто просто забываем о том, что видели во сне. Поэтому, желая получить ответ от Вселенной на свой наболевший вопрос, очень важно настроиться на его восприятие и правильно расшифровать.

Одним из важных условий получения информации от Вселенной является сон в комфортном месте, в привычное время. В комнате, где человек спит, не должно быть чужих людей и лишних предметов — они блокируют энергию, поступающую к вам извне. Также важно убрать из комнаты все средства связи — телефоны, планшеты, ноутбуки.

За пару часов до сна нужно исключить любые коммуникации с внешним миром, просмотр телевизора, чтение книг. Идеальным вариантом будет вечерняя прогулка в тишине парка, созерцание звездного неба в саду и расслабляющий душ перед сном. Чтобы установить связь со Вселенной, вам нужно полностью расслабиться и избавиться от назойливых мыслей.

Как правильно сформулировать наболевший вопрос Вселенной





Для того чтобы во сне получить ответ на вопрос, который вас особенно волнует, нужно правильно его сформулировать. По сути, это означает заказать сновидение, в котором будет содержаться ответ.

Прежде всего, важно сосредоточиться на том вопросе, который вас волнует, постараться его визуализировать и создать ассоциативный ряд из людей, вещей, предметов, мест событий. Доверьтесь своему подсознанию — оно знает, как создать нужные образы и воспроизвести их.

Некоторым в этом может помочь тихая музыка перед сном и зажженная рядом с кроватью свеча, другим легче настроиться на общение со Вселенной в тишине и темноте. Делайте так, как вам удобнее.

Если вы боитесь, что можете не запомнить сон, положите рядом с кроватью блокнот и ручку. В перерывах между фазами сна все равно наступит такой момент, когда вы на несколько секунд проснетесь и будете помнить его обрывки. Многие используют этот момент, чтобы оставить важные наброски в блокноте — наутро они помогут вам вспомнить сон в деталях.

Как правильно расшифровать ответ Вселенной





Сон состоит из нескольких фаз. Сновидения, в которых содержится важная для нас информация, приходят в фазе быстрого сна. В это время мозг фильтрует полученную за день информацию и вытаскивает важные данные, которые и называются подсказками Вселенной, из нашего подсознания. Если человек просыпается в этой фазе или перед тем, как погрузиться в следующую фазу глубокого сна, он помнит свой сон.

В этот момент очень важно запомнить или записать как можно больше мелких деталей, чтобы на утро у вас сложилась полная картина происходящего. Важно все: места событий, окружающие предметы, погода, люди, их настроение, взгляд, слова, которые они говорили во сне.

При расшифровке сна не надо ориентироваться на сонники — они могут ошибочно указать значение и завести в тупик. Ориентируйтесь на свои ассоциации и эмоции, потому что восприятие каждого знака субъективно. Ваше подсознание станет лучшим переводчиком смыслов Вселенной. В целом, если сон оставляет позитивные ощущения, значит, все закончится хорошо.