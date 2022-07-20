Как живет внучка Аллы Пугачевой, пока та наслаждается отдыхом за границей

В августе 2020-го племянник Примадонны во второй раз стал отцом. Избранница Владислава подарила ему дочь, которую назвали в честь звездной родственницы.

Родители Аллы Пугачевой-младшей не скрывают ее внешность. Они создали отдельную страницу в социальных сетях, где активно делятся подробностями жизни звездной наследницы.

Так, вчера Гузель — мама девочки — похвасталась приятным подарком. Ребенку вручили детский электромобиль. Маленькая Алла поспешила забраться в салон машины. Публикацию супруга Владислава сопроводила композицией Примадонны «Папа купил автомобиль».

Судя по кадрам, малышка уже заметно подросла. «Очаровательная красавица»; «Совсем взрослая стала»; «Куколка», — восторгаются подписчики.

В августе крохе исполнится два года. Очевидно именитая бабушка не будет присутствовать на семейном празднике. Сейчас артистка за границей вместе с мужем, Гарри и Лизой. Возвращаться в Россию они планируют только к осени. Впрочем, и первый день рождения маленькой Аллы прошел без именитой тезки.

«Алла Борисовна в связи с загруженностью отсутствовала в Москве в этот день, но позвонила, очень тепло и трогательно поздравила мою дочь. С певицей у нас хорошие отношения, никакой ругани нет. Мы хорошо общаемся, и я этому очень рад. Мы постоянно на связи», — объяснял тогда племянник звезды.

Несмотря на редкие встречи, Пугачева позаботилась о родственниках. В прошлом году Владислав вместе с семьей перебрался в роскошную квартиру в столице — подарок артистки. Журналисты предполагают, что апартаменты обошлись звезде в 40 миллионов.