Команда Polygon представила новое решение для масштабирования zkEVM

Проект Polygon представил zkEVM — новую технологию для масштабирования транзакций в блокчейне Ethereum.

We are proud to announce a giant leap forward for Ethereum scaling and ZK innovation.



Introducing Polygon #zkEVM, the first EVM-equivalent ZK L2.



Today we’re releasing a complete implementation, fully open-source, and we’re just getting started.



[1/6] pic.twitter.com/P929DRCT1y — Polygon - MATIC 💚 (@0xPolygon) July 20, 2022

Решение использует доказательство с нулевым разглашением при пакетировании транзакций. Технология полностью совместима со смарт-контрактами, инструментами и кошельками второй по капитализации криптовалюты.

zkEVM находится на стадии тестирования, запуск намечен на начало 2023 года.

«Святой Грааль инфраструктуры Web3 должен иметь три основных свойства: масштабируемость, безопасность и совместимость с Ethereum», — отметил соучредитель Polygon Михайло Бьелич в заявлении, полученном Decrypt.

Он охарактеризовал zkEVM как «прорывную технологию», открывающую «новую главу массового внедрения». Решение позволит удешевить переводы и повысить пропускную способность сети.

«На данном этапе сложно предоставить сравнение производительности для zkEVM, но мы работаем над увеличением [пропускной способности] примерно до 2000 TPS», — заявил Бьелич.

Токен MATIC отреагировал на новость небольшим снижением — за последние сутки актив потерял 1,5%. За семь дней рост составил 69,2% (CoinGecko).

Данные: CoinGecko.

В ноябре 2021 года Polygon анонсировал новое решение второго уровня (L2) для Ethereum на основе ZK-Rollups и выпустил его центральный компонент — виртуальную машину, использующую протокол zk-STARKs в качестве базовой системы доказательства.

Ранее проект поглотил платформу Hermez Network, которая также специализируется на L2 на базе ZK-Rollups. В декабре Polygon приобрел стартап Mir Protocol, разрабатывающий решения для масштабирования Ethereum.

Напомним, 18 июля Бьелич разместил твит с анонсом важного события, на фоне которого MATIC вырос на 26,8% за сутки.

Подробнее о решениях масштабирования второго уровня читайте в карточках ForkLog.