Команда Polygon представила новое решение для масштабирования zkEVM

Проект Polygon представил zkEVM — новую технологию для масштабирования транзакций в блокчейне Ethereum.

We are proud to announce a giant leap forward for Ethereum scaling and ZK innovation.



Introducing Polygon #zkEVM, the first EVM-equivalent ZK L2.



Today we’re releasing a complete implementation, fully open-source, and we’re just getting started.



[1/6] pic.twitter.com/P929DRCT1y