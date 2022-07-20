Команда Polygon представила новое решение для масштабирования zkEVM
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Команда Polygon представила новое решение для масштабирования zkEVM

Команда Polygon представила новое решение для масштабирования zkEVM


Проект Polygon представил zkEVM — новую технологию для масштабирования транзакций в блокчейне Ethereum.



Решение использует доказательство с нулевым разглашением при пакетировании транзакций. Технология полностью совместима со смарт-контрактами, инструментами и кошельками второй по капитализации криптовалюты.


zkEVM находится на стадии тестирования, запуск намечен на начало 2023 года.


«Святой Грааль инфраструктуры Web3 должен иметь три основных свойства: масштабируемость, безопасность и совместимость с Ethereum», — отметил соучредитель Polygon Михайло Бьелич в заявлении, полученном Decrypt.


Он охарактеризовал zkEVM как «прорывную технологию», открывающую «новую главу массового внедрения». Решение позволит удешевить переводы и повысить пропускную способность сети.


«На данном этапе сложно предоставить сравнение производительности для zkEVM, но мы работаем над увеличением [пропускной способности] примерно до 2000 TPS», — заявил Бьелич.


Токен MATIC отреагировал на новость небольшим снижением — за последние сутки актив потерял 1,5%. За семь дней рост составил 69,2% (CoinGecko).


Данные: CoinGecko.

В ноябре 2021 года Polygon анонсировал новое решение второго уровня (L2) для Ethereum на основе ZK-Rollups и выпустил его центральный компонент — виртуальную машину, использующую протокол zk-STARKs в качестве базовой системы доказательства.


Ранее проект поглотил платформу Hermez Network, которая также специализируется на L2 на базе ZK-Rollups. В декабре Polygon приобрел стартап Mir Protocol, разрабатывающий решения для масштабирования Ethereum.


Напомним, 18 июля Бьелич разместил твит с анонсом важного события, на фоне которого MATIC вырос на 26,8% за сутки.


Подробнее о решениях масштабирования второго уровня читайте в карточках ForkLog.

# Экономика polygon, масштабирование, новости
По материалам: ForkLog

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