Конгрессмен США обвинил SEC в «неэтичном отношении» к криптоиндустрии

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) препятствует регулированию криптовалютной индустрии и действует неэтично по отношению к ее участникам. Об этом заявил член Палаты представителей Том Эммер.

Under Chair Gensler, the SEC has become a power-hungry regulator, politicizing enforcement, baiting companies to “come in and talk” to the Commission, then hitting them with enforcement actions, discouraging good-faith cooperation.