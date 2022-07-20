Конгрессмен США обвинил SEC в «неэтичном отношении» к криптоиндустрии

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) препятствует регулированию криптовалютной индустрии и действует неэтично по отношению к ее участникам. Об этом заявил член Палаты представителей Том Эммер.

Under Chair Gensler, the SEC has become a power-hungry regulator, politicizing enforcement, baiting companies to “come in and talk” to the Commission, then hitting them with enforcement actions, discouraging good-faith cooperation. — Tom Emmer (@RepTomEmmer) July 19, 2022

В ходе собрания комитета по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США Эммер обвинил Комиссию в политизации правил. По его мнению, председатель ведомства Гэри Генслер избрал тактику травли и угроз.

«При Генслере SEC стала жадным до власти регулирующим органом, политизирующим правоприменение, заставляя компании „приходить и говорить“ с Комиссией, а затем применяя к ним принудительные меры, препятствуя добросовестному сотрудничеству», — подчеркнул политик.

Эммер поинтересовался у директора по правоприменению SEC Гурбира Гревала, входят ли подобные проверки в полномочия агентства и что грозит отказывающимся от диалога компаниям.

Данные: Twitter Тома Эммера.

Представитель ведомства признался в принудительных мерах против организаций, не находящихся под юрисдикцией Комиссии. Эммер назвал действия регулятора «абсолютно неприемлемыми». По его мнению, ведомство использует недобросовестные методы, когда речь идет о цифровых активах.

Конгрессмен Брэд Шерман, ранее призывавший запретить покупку криптовалют и майнинг, также раскритиковал SEC за ее подход к участникам отрасли. Он напомнил, что регулятор предъявил Ripple обвинения в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде XRP, а не торговым платформам.

Генслер возглавил ведомство в апреле 2021 года. В течение следующих нескольких месяцев он призвал Конгресс внести ясность в регулирование криптоиндустрии и предупредил об усилении надзора над стейблкоинами и DeFi.

Позднее глава Комиссии призвал биткоин-биржи к диалогу.

В сентябре SEC предупредила Coinbase о возможном судебном преследовании в случае запуска криптосберегательных счетов на базе USDC. Впоследствии компания отказалась от своих планов.

Летом 2021 года BlockFi столкнулась с претензиями финансовых регуляторов на уровне штатов. Позднее Bloomberg сообщило, что расследование в отношении фирмы инициировала SEC.

В феврале 2022 года стало известно, что криптолендинговая платформа выплатит $100 млн штрафов в рамках урегулирования дела.

В том же месяце Комиссия исключила отсутствие санкций для компаний, которые добровольно перейдут под надзор ведомства.

Напомним, в июне глава Ripple Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в использовании принудительного подхода вместо работы над четким регулированием для индустрии.